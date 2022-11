KRVAVI NAPAD VELIKE BELE AJKULE OD 6,5 METARA U CRNOJ GORI! Stevan je skočio u more i... Na majici je IMAO SUDBINSKI BROJ!

Trojica mladića otplovila su drvenom barkom od Jaza, gde su bili smešteni u studentskoj koloniji tokom letovanja, ka Budvi i usidrili se kod uvale na vrhu plaže Mogren pokraj visoke stene. Bio je to divan dan za uživanje. Uz smeh i šalu spakovali su vesla spremajući se za kupanje. Prvi je u vodu skočio Stevica... U sekundi se desio strašan napad velike bele ajkule!

Stevan Tomašević imao je 21 godinu. Bio je student elektrotehnike iz Čačka. Pre skoka u more na sebi je imao majicu Kajakaškog kluba Čačak sa izvezenim brojem 137. Kao da je taj broj bio sudbinski, jer Stevica je stradao 13. jula 1955. godine (13.7.)!

Meštani su nakon tragedije pričali da je ajkula duga 6,5 metara doplovila za jednim američkim brodom, a da je blizu obale došla privučena lešinom magarca bačenom nedaleko od mesta smrtonosnog napada. Porodica je mesec kasnije na steni postavila spomen ploču, koja i danas seća na brutalni napad morske nemani.

Napadi ajkula u Jadranskom moru Crna Gora - jedan

Slovenija - jedan

Hrvatska - devet

Italija - dva

BiH i Albanija - nijedan

Koliko god mislili da je Jadransko more sigurno, treba imati na umu da su ajkule i tamo odnele ljudske živote. Bosna i Hercegovina na svojoj teritoriji oko Neuma, kao i Albanija, nisu imali zabeležene slučajave, ali zato osim pomenute tragedije na crnogorskom primorju, napadi su se dešavali u Sloveniji (jedan), Hrvatskoj (devet) i Italiji dva sa smrtnih ishodom.

Velika bela ajkula odgovorna za sve napade u Jadranskom moru foto: Shutterstock

Poslednji atak sa ove naše strane Jadrana desio se 1974. u blizini Lokve Rogoznice kod hrvatskog grada Omiša. Tada je stradao Nemac Rolf Šnajder, ajkula mu je otkinula nogu i ubrzo nakon što je izvučen na obalu iskrvario je.

Zabeležen je napad i 2008. kada je velika bela ajkula napala slovenačkog ribolovca Damjana Peseka koji je ronio s podvodnom puškom u blizini uvale Stoncica na Visu i o pojasu nosio okačnu ulovljenu ribu, ali srećom on je preživeo i bio je hospitalizovan u Splitu. Zadobio je tešku povredu arterije i pokidan mu je mišić lista. Ostao doživotni invalid.

33 vrste morskih pasa žive ili povremeno zalaze u Jadransko more, a 99,99 posto ljudi nikada ih neće videti!

Tu vrstu viđali su posle tek nekoliko puta i to na otvorenom moru na italijanskoj strani.

- Što se tiče same mogućnosti da vidite morskog psa u moru često volim da kažem da ćete pre u istoj nedelji dobiti dva puta na lutriji nego uopšte videti ajkulu u moru. Čak 99,99 odsto ljudi za svog života je uopšte neće videti, tako da je strah od njih potpuno bezrazložan - rekao je ranije za Euronews Srbija prof. Alen Soldo sa Odeljenja za studije mora Univerziteta u Splitu i kopredsedavajući grupe naučnika specijalista za morske pse pri Međunarodnom savezu za očuvanje prirode (IUCN).

Dugonosa ajkula se može videti u vodama Jadrana foto: Shutterstock

On je istakao da u Jadranskom moru stalno žive ili "povremeno zalaze" 33 vrste morskih pasa od kojih su potencijalno opasne tri: dugonosa i atlantska za koje nikada nije zabeleženo da su bilo koga napale jer se uglavnom drže otvorenog mora, i velika bela ajkula za koju se smatra da je odgovorna za sve dosadašnje napade.

TRI POTENCIJALNO OPASNE VRSTE U VODAMA JADRANA dugonosa ajkula (nije zabeležen nijedan napad)

(nije zabeležen nijedan napad) atlantska ajkula (nije zabeležen nijedan napad)

(nije zabeležen nijedan napad) velika bela ajkula (smatra se odgovornom za sve zabeležene napade u Jadranskom moru)

- Velika bela ajkula, kao i neke druge vrste morskih pasa, voli hladnije more i tropske temperature joj ne prijaju. Sa daljim rastom temperatura možemo očekivati da će se povući iz Jadrana - naglasio je Soldo i dodao:

- S druge strane, neke druge vrste, na primer one koje su ušle u Mediteran kroz Suecki kanal iz Crvenog mora i Indijskog okeana i vole toplije more, mogu u budućnosti doći i do Jadrana. Zasad nemamo takvih slučajeva, za razliku od nekih drugih riba. Verovatno jer je Jadran i dalje najhladniji deo Mediterana, a takođe i glavna hrana koju te vrste vole još nije u Jadranu.

