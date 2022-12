STRUČNJAK ZA NEKRETNINE OTKRIO DA LI I KADA NAS ČEKA PAD CENA NEKRETNINA U SRBIJI: Jedna stvar je moguća! Ovo je DOBRA VEST za sve

Cene nekretnina u Srbiji "divljaju" u toku ove godine, a uzroka ima nekoliko. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović objasnio je zašto je došlo do naglog skoka cene kvadrata širom naše zemlje.

- Uvek vlada zakon ponude i potražnje. Trenutno je ponuda takva kakva jeste i potražnja je u skladu sa tim. Mislim da su najviše doprineli naši gosti iz Rusije i Ukrajine jer platni promet teško funkcioniše sa Rusijom. Oni mogu da iznesu određenu količinu keša sa sobom. Svi se nadaju da rat neće dugo trajati i zbog toga su ovde privremeno.

Zbog toga su spremni da zakup nekretnine plate i više jer misle da će ovde biti do pet meseci maksimalno. Posle se desi da ostanu i duže. Nagli dolazak ruskih i ukrajinskih gostiju jednostavno je doveo do toga da su cene nekretnina eksplodirale. Međutim, ako pogledamo zvaničnu statistiku i koliki je broj izbeglica došao iz Rusije i Ukrajine shvatićemo da je taj broj negde do 50.000 ljudi, što znači da je to negde do 15.000 nekretnina maksimalno. S obzirom da se u Beogradu izdaje nekoliko stotina hiljada stanova, to ne može da utiče na kompletnu sliku - objasnio je Pašanović gostujući na televiziji K1.

On je naveo i da kada se cene jednom povećaju jako teško se spuštaju.

- Dokle god postoji način da se popune stanovi cene se drže, pa makar to trajalo i duže. Ako se setimo krize 2008. godine, cene su došle do nekog nivoa i sledeće tri godine su te cene stagnirale. Ljudi su čekali. Tu razliku oni ne mogu da ostvare na drugi način. Nekretnine su najsigurnije onima sa novcem na ovom tržištu. Svi koji imaju višak novca kupuju stanove, lokale, kuće. Ako se kupi stan koji je danas u proseku 200.000 evra i izdajemo ga po 1.000 evra mesečno uz prosečnu godišnju zauzetost od 80 odsto, potrebno je 20-25 godina da se povrati investicija u najboljem slučaju, a često je to i duže.

Ljudi se najčešće odlučuju za taj vid plasmana novca jer tako čuvaju kapital. Taj stan će jednom prodati i to će verovatno biti približna cena, a možda će i zaraditi nešto. S druge strane ponuda i potražnja je takva da kod nas postoji zahtev za još stanova. Svi stanovi se prodaju uglavnom još u preprodaji. Vrlo malo novogradnje ostane u ponudi za kasnije. U drugoj interaciji ljudi zarađuju 30-40 odsto više. Ljudi iz inostranstva donose novac, kupuju nekretnine i izdaju ih. Ne vidim da će se skoro desiti pad cena, jer se vrlo teško dešava, a stagniranje je moguće - rekao je Pašanović.

Turbulentno Prema njegovim rečima situacija u narednom periodu može da bude turbulentna, a i ne mora. - Svi na zapadu se plaše ove zime. Da li će zapadna situacija da utiče kod nas direktno na ekonomiju ili ne, ne znamo. Verovatno hoće, ali u kojoj meri to niko ne zna. Da li ćemo imati dovoljno energenata ili ćemo imati restrikcije ni to se ne zna. Trebalo bi zbog cele situacije da prođemo malo bolje od drugih zapadnih ekonomija - ocenio je Pašanović.

Pašanović je otkrio i ko su ljudi koji kupuju stanove po visokim cenama.

- Ljudi ne razumeju kada se kaže da je 35 odsto kupovine bilo iz kredita, a ostalo su keš kupci. Onda ljudi razmišljaju da se tako pere novac. Kod nas je po zakonu da se transfer novca izvrši sa računa na račun, jer drugačije notar ne overava kupoprodajni ugovor. To znači da svaki iznos koji je uplaćen na račun, a da je veći od 15.000 evra, automatski se proverava od agencije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Tako da prljavog novca u kupovini nekretnina kod nas sigurno nema. S druge strane, standard je porastao. Ako pogledate da nama uslužni radnici dolaze uglavnom su iz Turske, Bangladeša, Indije, sve ono što naši ljudi vide kada putuju na zapad i pričaju da je previše Kurda, previše Sirijaca, to sve jednostavno dolazi kod nas. Sa standardom naši ljudi neće više da rade uslužne delatnosti. Zanati faktički odumiru. Svi vole da budu menadžeri, da rade u IT industriji, da budu direktori, da se bave advertajzingom. Samim tim dolaze ljudi koji su spremni da zasuču rukave i da budu uslužni radnici. Moramo da napravimo preraspodelu u glavi da postajemo deo Evrope i u tom kulturnom delu gde će nama dolaziti razni migranti tražeći bolju situaciju, a to znači da ćemo mi bolje živeti - rekao je Pašanović.

Cene nekretnina će rasti u budućnosti

- Cene nekretnina će biti na nivou evropskih metropola, a luksuz će biti život u centru grada. Ako kažete život na Vračaru, ako imate decu, gde će deca da se igraju, gde su parkovi, igrališta, škole. Malo ljudi živi u centru. Meni je najhumaniji deo grada blokovski način života. U mom bloku gde ja živim postoji vrtić, osnovna i srednja škola, ima 15 igrališta, 15 terena za fudbal i basket. Stari Novi Beograd nema garaže i pakao je sa parkiranjem, ali nove zgrade na Novom Beogradu sve imaju garažna mesta i to je mnogo humanije. Imaju mnogo manje igrališta, ali s druge strane kompenzuju to na neki način. Beograd se nije gradio 40 godina i počinje da se širi. Ljudi nisu navikli da se sada mladi ljudi odlučuju da skuplje plate novogradnju nego da kupe starogradnju i da se bave renoviranjem ili rekonstrukcijom. Veliki je problem sa majstorima - kaže Pašanović.

On kaže da su nekretnine u Srbiji čuvari kapitala.

- Dešava se da stan koji se pojavi na oglasima za iznajmljivanje ili prodaju brzo ode. Kod nas je trenutno visoko likvidno tržište i morate odmah da reagujete kada se pojavi oglas za stan. Ranije se dešavalo da oglas stoji četiri godine. Dolazili su mi klijenti koji su mislili da im stan vredi određenu sumu novca, što je po meni bilo preterano, a posle četiri godine se prodalo po toj ceni. Pre četiri godine kupac je tražio nerealnu cenu, oko 50.000 evra više od tržišne cene, ali za te četiri godine nikako nije mogao da zaradi taj novac na drugi način. Ljudi su ovde spremni da čekaju i to je njima čuvar kapitala. Nama su potrebni novi finansijksi instrumenti kroz koje ćemo moći i da plasiramo i da dobijemo novac - kaže on.

Pašanović ističe da cene neće padati u narednom periodu.

- Ne verujem da će biti snižavanje zakupa ili prodaje u narednom periodu. Ljudi će jako teško spuštati cene dok ne dogori do nokata. Ako nemam dovoljno sredstava za kupovinu nekretnine u samom centru, gledao bih periferiju, tražio bih neke alternativne načine. Kamate će malo da porastu i biće manje kupaca koji će kroz kreditne aranžmane da kupuju nekretnine tako da bih se fokusirao na delove grada koji još nisu dostigli visoku cenu. Skoro sam savetovao drugara da pogleda stan na Vidikovcu. Vidikovac je kao naselje sasvim popunjeno, znači da ima sve što je neophodno, cene još nisu preterane, a grade se i nove zgrade.

