TITO TRAŽIO DA BUDE SAHRANJEN BEZ PETOKRAKE: Poznati publicista otkrio nepoznate detalje JOŽA IZ KUMROVCA NIJE BIO U TOM KOVČEGU

Novinar i publicista Marko Lopušina govorio je o tajnim društvima u Srbji, agentima tajnih službi, zbog čega Josip Broz Tito nema petokraku na grobu, ali i zbog čega nas se Moskva odrekla posle Prvog svetskog rata i zašto su albanski nacionalizam u Srbiji prvo podržavali Sovjeti.

Ono što posebno intrigira ljude u Srbiji su tajna društva.

- Tajna društva postoje u Srbiji i okupljaju oko 2.000 ljudi. Dele se na dve grupe. Prva grupa su ozbiljne međunarodne organzacije koje su se primile ovde (masoni, rotarijanci i templari). To su trgovci moći. Njihovi članovi su ugledni ljudi, humanitarci, uspešni profesionalci koji imaju neke više ciljeve. Umesto Boga veličaju čoveka i ljudsku kreaciju. Kako se naše društvo iskvarilo tako su se i u među njihove redove uvukli ljudi koji su uličari i koji vole da se igraju sa kriminalom. I tako je njihov ugled opao - rekao je Lopušina u ekskluzivnom intervjuu za Mondo.

Istakao je da ta tajna društva nisu zvanično tajna jer su registrovani u APR-u kao udruženje građana.

- Ali njihov statut nalaže diskreciju u njihovim obredima i poštovanje reda i to da samo starešina ima pravo da kaže ko je templar, a ko mason. Sami ne smeju da nastupaju i govore o tome u javnosti. Koga god da vidiš da je izašao sa tom pričom da je mason ili templar znaj da je prevarant. Ali naši mediji vole takve. Okite se ljudi sa odorama. Jedan od takvih prevaranata je mom prijatelju iz Stokholma prodao masonsku odoru, masonske povelje i kecelju za 30.000 evra. Toliko je to u jednom periodu bilo popularno i traženo. Zašto? Zato što je komunistički sistem od 1941. zabranio ta diskretna humanitarna društva kojima je i sam Josip Broz pripadao u Slavonskoj loži i kao prijatelj masona Vinstona Čerčila. Za to vreme komunistička propaganda je od njih pravila antikomununiste i antisrbe, đavole. U našoj javnosti se stvorio utisak da su to opasni ljudi - rekao je Lopušina.

Prema njegovim rečima, u Srbiji danas postoje četiri regularne velike masonske lože.

- Ali zato ima i pet ilegalnih. Mnogo pojedinaca se predstavlja kao da su članovi iako to nisu. To verovanje kako masoni vladaju svetom je posledica komunističke propagande o kojoj sam vam govorio. Iako smo ušli u proces tranzicije i postali demokratsko društvo, mi smo i dalje u glavama mali komunisti. I dalje naši obični ljudi očekuju da im država da diplomu, da im država zaposli dete, da mu država da platu, da mu da penziju. A i do te mistifikacije dolazi zbog toga jer su Srbi mali polupismen narod koji je neko prevario da je nebeski - rekao je Lopušina.

Napominje da su Kraljevina SHS i Kraljevina Jugoslavija stvorene kao jedna zemlja za sve Srbe na Balkanu, ali mi Srbi nismo uspeli da sačuvamo tu državu za svoj narod nego smo dozvolili da Hrvati i Slovenci pod uticajem iz inostranstva razbiju tu državu i da od nas naprave jedan iseljenički narod.

- Mi smo u jednom trenutku shvatili da je Josip Broz, što je rekao jedan valjevski seljak, bio nekad "najveći srpski car", ali je bio najveći protivnik srpske nacije - kaže Lopušina.

Dodaje da ima odgovor na pitanje ko je bio Josip Broz Tito:

- On nije Joža iz Kumrovca jer je Joža iz Kumrovca bio plav i visok i bio je metalostrugar. Za tu tvrdnju imam dva argumenta. Josip Broz nikada nije otišao na grob svojih roditelja u Kumrovec i nikada nije doveo svog rođenog brata na Beli dvor u Beograd da se vide. On se sa tom svojom najbližom rodbinom nije viđao. Druga stvar, lingvisti su utvrdili da je njegov jezik, jezik poljskih Jevreja. A čisto da znate, on je zaista umeo da svira klavir. To sam video u jednom knjizi koja se zove "Velika Britanija" što je naziv jednog hotela u Atini. Listajući tu knjigu naišao sam na sliku Broza kako sedi za klavirom u belom odelu. Ta slika je nastala 1944. godine kada se u Atini sastao sa Čerčilom. Tito je bio iz imućne porodice. Njega je Kominterna upotrebila da osvoji interesnu zonu komunista na Balkanu i to pre svega u Jugoslaviji. Čerčil je podržavao Tita i partizane jer je želeo da otvori južni front protiv Hitlera. Mason Čerčil i mason Tito oteli su masona kralja Petra II iz Jugoslavije i on je emigrirao i otišao preko Kaira u London. Tamo ga je Čerčil držao u podrumu dok ga nije naterao da preko radija pozove pripadnike Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini da se predaju Titovim partizanima.

foto: Profimedia

Lopušina je istakao kako su Tita podržavali i Britanci i Amerikanci.

- On je bio kurir preko mosta između Zapada i Istoka gde je lepo naplaćivao putarinu. Mi smo od toga pristojno živeli. Dr Borko Đorđević, koji je inače republikanac i prijatelj (nekadašnjeg američkog predsednika) Ronalda Regana, rekao mi je da mu je (nekadašnji američki predsednik) Džimi Karter ispričao da je Tito bio vašingtonski špijun za Moskvu. On je (predsedniku SSSR-a Leonidu) Brežnjevu i Karteru donosio tajne poruke. Broz je bio ne samo mason već špijunčina svetskog glasa. Mi i danas treba da shvatimo da smo mi mala zemlja koja je jako stradala u svim ratovima i za koju nikoga nije briga. U Prvom svetskom ratu Britancima je bio cilj da ovde ostanu Turci. To je bio njihov interes. Rusi su više podržavali Bugarsku nego nas čak i kad nas je ubijala i okupirala. Nisu podržavali kralja Aleksandra i Kraljevinu Jugoslaviju jer je naš kralj prihvatio sve plemiće, odnosno rusku belu emigraciju kada je 1917. napravljena revolucija i srušena dinastija Romanov i kada su komunisti došli na vlast. Mi smo zbrinuli 60.000 Rusa. Srećom, to su bili sve bogati i školovani ljudi. Oni su svi imali zanate. To je inače bilo pravilo ruske carske porodice. Pa su plemići bili zubari, profesori, arhitekte. Njih 20 arhitekata je izgradilo Beograd. Na taj način smo spržili sebi čorbu. Zvanična Moskva se okrenula od nas odmah posle Prvog svetskog rata - rekao je Lopušina.

Potom je otkrio, kako kaže, poslednju Titovu prevaru.

- Doktor Obren Đorđević, koji je u dva mandata bio načelnik službe Državne bezbednosti Srbije i koji je po obrazovanju bio istoričar, meni je dao priču koju sam ja pretočio u knjigu "Ubij bližnjeg svog". On mi je rekao da Tito nije Joža iz Kumrovca, da su njima Amerikanci dostavili podatke da je poljski Jevrejin, da je bio Staljinov, Čerčilov i američki čovek. Igrao je na sve moguće karte. Između ostalog mi je Obren Đorđević rekao: "Znaš, na onoj sahrani na kojoj je bilo više od 700 državnika iz celog sveta, u onom sanduku u Saveznoj skupštini, bila je vreća sa peskom, nije bio Tito". To je bila njegova poslednja prevara srpskog naroda i svetske javnosti. Tu odluku je doneo slovenački klan u predsedništvu Jugoslavije na čelu sa Stanetom Dolancom kome su bili priklonjeni i Hrvati i Crnogorci i Bosanci. Oni su uradili iz straha da će neki srpski imigrant podmetnuti bombu pod taj kovčeg i da će Titova creva da lete duž Bulevara i Kneza Miloša. Tito je noć pre sahrane sahranjen u kovčegu u Kući cveća. I tako su zapravo ljudi plakali nad vrećom peska. Titova sahrana je bila kopija sahrane američkog predsednika jer je on to video kada je bio u poseti SAD. Video je ispraćaj vozom bez obeležja. To što nema petokrake na grobu nema veze sa masonerijom ili sa nekim našim protokolom. Tito je taj protokol već napisao kako želi da izgleda sahrana - rekao je Lopušina.

Kaže da ga niko nije demantovao od članova poridce Broz.

- Joška Broz je pre nego što je osnovao stranku bio beznačajna ličnost u Beogradu. Nije bio tako prisan sa svojim dedom da bi znao sve te detalje nego je naknadno postao pametan. Ubeđivao sam ga da napiše knjigu kad već toliko zna i da nam kaže tu pravu istinu o svom dedi. Ali nije hteo - istakao je Lopušina.

Devedesete dovode do raspada Titove Jugoslavije i pojave Slobodana Miloševića, a Lopušna naglašava da su albanski nacionalizam prvo podržavali Sovjeti.

- Prve ćelije albanskih terorista na Kosovu i Metohiji su se zvale marksisitičko-lenjinističke grupe. Sovjeti su to podržavali da bi pretili Beogradu, Tirani i Skoplju da će kad tad zapaliti taj fitilj i da KiM eksplodira. S druge strane, radili su to jer su vežbali da vide kako će se raspasti Sovjetski savez. Oni su predvideli da će se Jugoslavija raspasti pa su gledali kako će to biti. Zato se SSSR raspao na relativno miran način, a mi smo povadili noževe, topove i duge cevi - rekao je Lopušina.

Ističe da Srbi vole cara i vole vožda.

- Srbi ne vole kolektivna rukovodstva. Mi stvaramo zakone pa ih rušimo. U duši smo hajduci. E zato se (Slobodan) Milošević pojavio kao neko ko će da nas vodi, ali sa tajnom mišlju: "Evo budale koju ćemo da izradimo". Srbin je takav: "Ajde ti budi predsednik ili vođa". I onda posle 15 godina se okrenu protiv njega. Milošević je zarad vlasti prodao lažni srpski nacionalizam. On nije bio nacionalista već komunista. A mi smo bili licemeri. U vreme kralja Aleksandra smo se odrekli srpske nacije i postali smo Jugosloveni. Dolazak Miloševića smo doživeli kao buđenje srpske nacionalne svesti. Milošević je bio sebičan i na kraju je stradao od onih koji su ga stvorili. On je prošao put od faktora mira i stabilnosti do balkanskog kasapina. U to vreme su Sovjeti bili u rukama Amerikanaca. Boris Jeljcin je bio pijandura sa američkim viskijem - rekao je Lopušina.

Milošević pada 5. oktobra, dolazi DOS, a tri godine potom ubijen je premijer Zoran Đinđić. Javnost tada saznaje za Zemunski klan.

- Kao što je Tito, a potom Radmilo Bogdanović imao Željka Ražnatovića Arkana i ostale, tako je i Slobodan Milošević, pa je to nažalost nasledio i Zoran Đinđić i imao prvo Legiju pa Šiptara. Svaka vlast od Broza do danas je imala svoje specijalne tajne jedinice u policiji i svoje kriminalce u funkciji te policije zarad ostvarivanja nekih političkih ciljeva i zarad pravljenja crnog novca. Crni novac je potreban svakoj vlasti da može uspešno da završava neke političke operacije. Mi nikada nismo imali privatnu uličnu mafiju na srpskim prosotorima. Uvek je država stajala iza tog podzemlja koje je korišćeno u različite svrhe. Ako je Tito koristio podzemlje da ubija političku emigraciju po svetu i Jugoslaviji, Milošević je koristio podzemlje da prodajom 60 kila heroina mesečno pravi novac za svoje dve stranke. Demokrate nisu imale moć da se sa tim izbore i onda su morali da koketiraju sa tom specijalnom jedinicom koji je vodio Milorad Ulemek Legija. I onda su stradali od nje - rekao je Lopušina.

Kaže da se lično uverio da je država podržavala zemunski klan.

- Živim pored zgrade koja je napravljena u Šilerovoj. Kada se gradila video sam policajce u uniformi kako obezbeđuju gradnju. Đinđić nije ubijen zbog Kosova već zbog osvete SPS-a i JUL-a jer je osuđen kao čovek koji je uhapsio i smenio mnoge političare. Optužili su ga za izdaju srpstva. Nikada nećemo znati političku pozadinu ubistva Đinđića - rekao je Lopušina.

(Kurir.rs/Mondo)