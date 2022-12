DO JUČE NJIVE, A SADA STANOVI ZA 750 EVRA: Oglas za stan u Mirijevu šokirao ljude, a izgleda kao diskoteka u Bugarskoj!

Oglas za stan u Mirijevu razbesneo je korisnike društvenih mreža, tačnije cena koja je paprena!

Naime, jedan mladić traži mesečno 750 evra za stan u beogradskom naselju Mirijevo.

- Izdajem 2.5 stan 60 kv+ 10kv terasa, na odličnoj i mirnoj lokaciji u Mirijevu 2. Namešten, stvari i uređaji su novi. Zgrada je nova, uredna i čista. Prostorije Dnevni boravak, sa trpezarijom i kuhinjom, mala spavaća soba koja nije opremljena, i velika spavaća soba, kupatilo i terasa. U blizini gradski prevoz 79, 20, 46, 27, 27e - navodi se u opisu ovog oglasa uz dodatak da je cena kirije 750 evra i da je depozit obavezan.

Korisnici društvenih mreža naveli se u komentarima da je stan nov i lepo opremljen, ali da je cena, posebno za tu lokaciju, previsoka.

- Da li ste realni? Mirijevo 750 evra, plus depozit 750 evra? U Srbiji ni prosečna plata nije 750 evra - napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

Pojedini smatraju da je želja ovog stanodavca da nekom strancu izda stan.

- Mislim da bi ovo trebalo početi kažnjavati i to zatvorskim kaznama ili teškim fizičkim radom. I to kad kaže Mirijevo ko zna gde je to, do juče njive, a sada stanovi za 750 evra, da mi se ne ljute ovi stari Mirjevci. Strašno - navodi se u jednom od komentara ispod pomenutog oglasa.

Jedan od korisnika je konstatovao da stan izgleda kao diskoteka u Bugarskoj.

