ZAŠTO DECA RIZIKUJU GLAVU ZBOG TIKTOK IZAZOVA? Psiholog i influenser u klinču: Klinci hoće da budu kul, A U REALNOSTI SE DESI OVO

Sve je više tinejdžera koji se odazivaju izazovima na društvenim mrežama, a koji mogu ugroziti njihovo zdravlje, ali i dovesti do smrtnog ishoda. Bezazlena igra, ili put u sigurnu smrt, pitanje je koje ovih dana zabrinjava mnoge.

O ovoj raširenoj društvenoj pojavi koja nosi ozbiljnu opasnost govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Snežana Repac, psiholog i Lazar Filipović, influenser.

foto: Kurir televizija

- Tik tok izazovi se konstatno menjaju. Uglavnom nisu rizični, već ovi malobrojni koji jesu odjeknu jače u javnosti, pa se stiče utisak da je Tik tok veoma opasna mreža. Ali da, deca se odazivaju na ove stvari jer to deluje lako, lako se snimi i onda se oni ohrabre da urade tako nešto - rekao je Filipović istakavši da odazivanje izazovima povećava šanse za sticanje popularnosti.

- Tik tok algoritam gura čelendže. Ukoliko se snimiš velika je šansa da će ti video dobro proći. Deca u tom periodu žele da budu popularni. Ne smatram da je to pravi način da steknete popularnost. Mislim da je to način da budu kul u društvu jedno dva dana i kažu drugarima: "E vidi koliko imam pregleda na toik toku!"

Repac, takođe, smatra da učešće u izazovima nije odgovarajući način za sticanje popularnosti.

foto: Kurir televizija

- Ja mislim da je prvo problem u tome što se pošto poto teži popularnosti na taj način. Pošto to ne zahteva rad, obrazovanje i muku koja stoji iza svega toga, svi su se izjednačili u tome da mogu neke gluposti i bizarnosti koje spadaju u dečju igru da ovekoveče preko društvene mreže i tako pošalju neku sliku o sebi.

Ona je naglasila da na društvenim mrežama ima dosta patoloških pojava, a posebno je komentarisala snimke na kojima tinejdžeri uvrću testise:

- To deluje toliko patološki i toliko je patologije na toj mreži. Problem je u svesti dece i roditelja. Kad smo mi bili klinci bila je igra masne fote, ali nikad nije bila na takvom nivou pervezije. Treba postaviti pitanje šta naša deca mogu da vide od nas? Zbog čega odrasli gube autoritet u očima dece? Upravo zbog toga što se i oni sami predstavljaju kao neko ko je bizaran, banalan, a pri tom odrasla osoba - smatra Repac.

02:27 PATOLOGIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! TINEJDŽERI UVRĆU TESTISE ZBOG POPULARNOSTI zato da bi dva dana bili KUL u društvu

Filipović je rekao da je predrasuda da Tik tok koristi isključivo mlađa populacija.

- Velika je predrasuda da je to toliko mlada mreža. Ima i te kako ljudi koji imaju iznad 30 godina. Beleži se 6 do 7 hiljada preuzimanja Tik tok aplikacije na dnevnom nivou u Srbiji, tako da je to vrlo mejnstrim mreža. Istina je da deca beže na Tik Tok jer tu mogu lako da se izraze.

Deca mogu da budu šta god požele, a možda to ne mogu pred roditeljima. Mislim da je ključno da deca razviju poverenje prema roditeljima i obrnuto. Mladi se shvataju previše nezrelo, a mislim da imaju razvijenu svest, barem moja publika - kaže influenser.

