"SVI PIŠU O NJIHOVOJ PRIVATNOSTI, A ZA NAROD SU UČINILI MNOGO!" Istaknuti član POKS-a: Zašto ne izveštavaju koliko su dece spasli?

Nema veze što Srbija nije monarhija, bitno je da ima dinastiju. A ako ima dinastiju, ima i "dvorskih priča“. Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i njegov sin, princ naslednik Filip proslavili su odvojeno krsnu slavu Svetog Andreja Prvoznanog. Prvi na Dedinju, drugi na Oplencu. Pomirenju zavađenih Karađorđevića nije mogao da doprinese ni patrijarh Porfirije koji je to pokušao minule nedelje. O odnosima članova kraljevske porodice govorili su gosti emisije Puls Srbije na Kurir televiziji, Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Dušan Radosavljević, zamenik predsednika Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

- Nažalost živimo u jednoj zemlji gde su rijalitizacija i tabloidizacija primarni, a iza njih se svaka suština gubi. Da bi stvar bila jasna, vratimo se na najveći zločin iz 1945. godine kada je sklonjena monarhja i ubijeno na hiljade umnih ljudi. Jedna porodica koja je od tada najproganjanija, najoklevetanija, to je porodica Karađorđević. Svaka porodica ima svoji intimu. Sve što ste rekli je medijsko tabloidiziranje.

foto: Kurir Televizija

- Ja se pitam kako to da se ne piše koliko je bolnica opremila porodica Karađorđević, koliko dece su spasli zdravstveno i koliko su dece poslali na školovanje - konstatovao je Radosavljević i dodao da kraljevsku porodicu treba pustiti da sama rešava svoje lične međusobne odnose:

- To su lični odnosi u porodici koji su učinjeni ekstremnim, a sve sa političkom pozadinom. Pustimo porodicu da sama to reši.

foto: Kurir Televizija

Čoban se saglasio sa stavovima sagovornika i takođe istakao zasluge porodice Karađorđević u humanitarnom radu.

- To je tačno za tabloide. Ali to je i u svetu tako. Medije to zanima. Fondacija Karađorđević jeste mnogo uradila na polju humanitarnog rada i činjenica je da se o tome malo piše. Slično je bilo i sa princezom Dajanom koja je takođe bila veliki humanista i pomogla mnogima, a mediji su samo pisali o njenim navodnim ljubavnicima - rekao je Čoban.

05:08 SVI PIŠU O NJIHOVOJ PRIVATNOSTI, A ZA NAROD SU UČINILI MNOGO?! Istaknuti član POKSa: Zašto ne izveštavate koliko su dece spasli?

Kurir.rs

