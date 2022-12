NIŠLIJKA OTIŠLA U ZAGREB DA BODRI HRVATSKE FUDBALERE: Poslednji dinar dala za kartu, a evo šta je tamo dočekalo

nije joj bilo do novca

Jana Krstić iz Niša nije htela da propusti priliku da uživo vidi hrvatsku fudbalsku reprezentaciju posle osvajanja trećeg mesta na Mundijalu, te se tako među brojnim Hrvatima i ona našla na Trgu Bana Jelačića.

Janu za Zagreb vežu prijateljstva i velika ljubav prema ovom gradu iz vremena kada je živela tamo pa je htela po svaku cenu da ode i sa Hrvatima gleda uspeh njihove reprezentacije na Mundijalu.

Međutim, kako je ispričala za BBC na srpskom, njen put ne bi bio moguć da nije bilo gostiju jednog beogradskog kafića, njoj nepoznatih, koji su joj pomogli da stigne do Zagreba.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je Srbija ispala u grupnoj fazi, Jana je nastavila da navija kako kaže za "svoju drugu kuću". Obećala je sebi da će s prijateljima gledati finale u Zagrebu. Prvi put je otišla u kladionicu i kladila se na pobedu Hrvatske u polufinalnoj utakmici s Argentinom.

- Izračunala sam koliko bi mi trebalo za povratnu autobusnu kartu do Zagreba i dala posljednji dinar - priča Jana.

Bila je u jednom u jednom beogradskom kafiću kada je vrlo brzo tokom utakmice shvatila da Hrvatska nema šanse za pobedu. Kaže, nije joj bilo do novca nego što je to značilo da neće imati kako da ode na vikend u Zagreb. Izašla je tad iz kafića, otišla do radnje a kada se vratila, čekalo ju je iznenađenje - 10.000 dinara.

- Ljudi u kafiću koji su gledali utakmicu čuli su moju priču i želju da odem u Zagreb da s prijateljima ispratim Svetsko prvenstvo, skupili su novac i čekali da se vratim - ispriča je ona.

Gesta ju je rasplakao i novac je htela pokloniti u humanitarne svrhe. Međutim, ekipa iz kafića je insistirala.

- Insistirali su da idem i rekli mi da su sakupili novac da odem jer je to moja želja i da bi u nekim situacijama trebala sebe staviti ispred drugih kako bih uvidela kako je to kada nekome pomogneš - rekla je ova devojka.

foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Bronzu sa Hrvatima je dočekala, ali je ostala i da pozdravi ekipu koja je stigla nazad u Hrvatsku.

- Naravno da sam tu, ostala sam da dočekam Vatrene. Pokušali smo da se probijemo kroz gužvu, ali nigde nismo došli. Ljudi su doslovno bili jedni preko drugih. Tokom probijanja do Trga mi je postalo i loše, nisam mogla do vazduha da dođem. Jedva smo se iščupali i došli do daha, a onda mi je prijatelj Ivan kazao: "Nakon ovoga zaista zaslužuješ državljanstvo", našalila se Jana u razgovoru za Index.hr.

"Smejali smo se, ali ja se slažem - ne bih se bunila", dodala je.

(Kurir.rs/Blic)