SELEKTOR HRVATSKE SE SRAMNO PONEO: Dalić se u Splitu zahvaljivao BRANITELJIMA, usledila LAVINA osude! Pevali i pesme TOMPSONA

Fudbaleri Hrvatske su dočekani u Splitu od strane preko 10.000 navijača. Međutim, tu proslavu su od početka pratili veoma kontroverzni detalji.

Pre svega, fudbaleri su pevali pesme Tompsona, posvećene ozloglašenoj akciji "Oluja" u kojoj je proterano preko 300.000 Srba sa teritorije Hrvatske, a još veći skandal napravio je selektor Zlatko Dalić u govoru koji je održao.

Naime, on je odlučio da se zahvali "braniteljima" za to što on sada tu stoji i što je Hrvatska takva kakva jeste, što je izazvalo lavinu komentara.

- Oni su se borili, pokazali su odlučnost, poniznost, domoljublje i to im se na kraju vratilo i Bog ih je nagradio rezultatom. Ovo je naša i moja Hrvatska kakva želim da bude uvek - zajedništvo, ljubav, poniznost, skromnost i ništa nije nemoguće. Mi te vrednosti živimo. Ne može niko meni u Hrvatskoj da zabrani da kažem hvala braniteljima, oni su zaslužni što smo mi ovde jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni mene, ni reprezentacije, niti nas. Veliko hvala tim ljudima. Ponosan sam i srećan što sam selektor - rekao je Dalić, a prethodno se zahvalio navijačima na dočeku:

- Hvala vam zaista na ovoj toploj dobrodošlici. Osvojili smo bronzanu medalju, ali ona je za mene kao zlatna jer zaista smo dali sve od sebe. Ovde vidim puno mladih ljudi i mislim da njima naši igrači trebaju biti uzor i primer kako treba živeti i koje vrednosti treba zastupati te da u životu nije ništa nemoguće - istakao je Dalić.

Kurir sport