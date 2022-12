NE PODNOSE GA! Lovren je više puta ratovao sa HRVATSKIM medijima, njihov sukob traje mesecima, a OVAKO JE SVE POČELO!

Hrvatski defanzivac Dejan Lovren ponovo se našao u centru skandala, nakon meča sa Marokom.

Uspeli su Vatreni da pobede u utakmici za treće mesto na Mundijalu u Kataru, ali taj trijumf ostao je u senci prostačkog ponašanja jednog od najiskusnijih igrača u taboru Hrvatske, Dejana Lovrena.

Naime, nakon meča fudbaler Zenita je prošao pored hrvatskih novinara, a kada su ga zamolili da nešto kaže, osuo je pravu paljbu.

Ovo nije prvi put da Lovren ulazi u klinč sa hrvatskim medijima, pošto se u bliskoj prošlosti nekoliko puta nalazio na meti žestokih kritika tamošnjih medija. U aprilu ove godine, 33-godišnji defanzivac pretrpeo je žestoke kritike na svoj račun zbog odluke da ostane u Rusiji dok traje rat u Ukrajini.

- To nije samo po sebi toliko sporno, on i saigrači nisu pokrenuli invaziju na Ukrajinu, niti je vode, on i oni igraju fudbal. Ali, Lovren je poznat po tome što ima mišljenje o mnogim osetljivim temama, a ove se u više od mesec dana nije dotakao, iako je ozbiljnija i njemu bliža nego brojne druge kojima je "zabavljao" pratioce po društvenim mrežama. Početkom godine bio je oštar prema Australiji zbog odnosa prema Novaku Đokoviću i pritom nije birao reči, a pre nekoliko dana se pridružio akciji "bojkotujmo Dizni" zbog najave o povećanju LGBTQ tema u sadržajima za decu. Kad je reč o hiljadama mrtvih i sravnjenim gradovima u komšiluku, nikakvog mišljenja ili stava nema. Njegov Zenit trenutno je prvi s tri boda ispred moskovskog Dinama, ali ruskim su klubovima zabranjeni nastupi u svim evropskim takmičenjima pa će biti zanimljivo videti hoće li Lovren zadržati mesto u reprezentaciji ako zabrana ostane i u idućoj sezoni - navedeno je tada na sajtu "Večernjеg lista".

foto: Reuters

Nekoliko dana kasnije, Lovren je najavio pravne postupke protiv novinara "Jutarnjeg lista", koji je napisao tekst sa sledećim naslovom: U ratu s Pajom Patkom: Kako je slavna gu*a iz Rija postala obični šu*ak iz Rusije.

- Inače ne komentarišem šta novinari pišu o meni, ali ipak ovaj put moram. Uvek cu biti za slobodu govora, pogotovo kada su u pitanju nase slobode, koje u zadnje vreme nažalost nemamo. Došlo je do toga da ako javno kažeš svoje mišljenje, a da se ono ne podudara s mišljenjima medijiskih portala, kuća ili novinara, budeš izvrgnut javnom linču. Gde je tu razumevanje? Gde je tu uvažavanje drugog načina razmišljanja? Nema ga u njihovim očima. Ja sam drugačije odgojen, odgojen sam da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali da je porodica svetinja koja treba treba da se štiti. Stalo mi je i do svakog čoveka s kojim mogu normalno da popričam na ulici, kojem mogu navući osmeh na lice jer delimo iste stavove, ali stalo mi je da vide da sam čovek s vrlinama i manama. Uglavnom, da se vratim na ovaj očajni provokatorski tekst s naslovnice i novinara koji nema ljudskosti da napiše članak da iznese svoje mišljenje, ali bez da se ovako javno ponižava i vređa druga osoba. Za mene tu prestaje svaka ljudskost. Neću da dopustim ovakvo iživljavanje nad mojim likom i delom te ću poduzeti sve dopuštene pravne radnje kako bi se tome stalo na kraj! Vređanje i ponižavanje nije sloboda govora - poručio je Lovren tom prilikom.

Kurir sport