OVAKO SU PROTEKLI POSLEDNJI SATI BRANKINOG ŽIVOTA: Rekonstrukcija događaja pred smrt žene posle operacije smanjivanja grudi

Branka Vasović (49) iz Nemačke u Beograd je došla na ranije zakazanu operaciju smanjenja grudi u jednu beogradskoj kliniku gde je i preminula, a tačan uzrok smrti biće poznat tek nakon obdukcije.

U ceo slučaj uključena je policija, Više javno tužilaštvo u Beogradu i Ministarstvo zdravlja.

Niko od njenih najmilijih nije mogao ni u najružnijim snovima da sanja da će nakon rutinske operacije tog 16. decembra ove godine nesrećna žena umreti.

Istraga

Kako su izgledali poslednji sati Brankinog života? Prema podacima iz istrage, ovako:

Branka 16. decembra u 11 sati leže na operacioni sto i kreće opeacija. Traje šest sati i završava se oko 17 sati.

Njena ćerka od lekara dobija informaciju da je sve proteklo u najboljem redu i da može da poseti majku što i čini u 19 sati.

Kako se nezvanično saznaje, Branka je nakon posete ćerke ustala iz kreveta, ali se ubrzo srušila i onesvestila.

Lekari sa privatne klinike pokušavali su na sve načine da ženu osveste, ali nisu uspeli.

Pozvali su lekare Hitne pomoći koji su uspeli ženi da povrate puls i srčanu radnju, ali ne i da je osveste.

Smrt

Smrt je kostatovana na Urgentnom centru u 22.20 sati tog 16. decembra. O smrti je obaveštena njena ćerka brat.

Kako se nezvanično saznaje, Branka je umrla usled plućne embolije.

Međutim rezultat obdukcije još nije stigao u Više javno tužilaštvo u Beogradu koje i vodi istragu.

Ministarstvo

Povodom smrti Branke V. (49), koja je preminula 16. decembra posle operacije smanjivanja grudi u ordinaciji u centru Beograda, ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić za Kurir kaže da je Ministarstvo zdravlja poslalo odmah prekjuče inspekciju na adresu ordinacije u centru grada.

- Poslali smo inspekciju na tu adresu, u tu ordinaciju, ali je bila zatvorena. Naša zdravstvena inspekcija će otići i danas, još nemam informaciju da li su već bili, da li je otvorena ordinacija. U svakom slučaju oni će otići, pogledati svu dokumentaciju za lečenje te žene, razgovarati tamo sa lekarima i sestrama. Onda ćemo sačekati izveštaj obdukcije, koja je urađena, ali će rezultati biti saopšteni naknadno - kaže za Kurir Grujičićeva.

Dodaje da će verovatno biti sproveden i vanredni spoljašnji stručni nadzor.

- Uvek sam za to iz jednostavnog razloga što onda pozivate ljude koji se bave tom vrstom patologije, koji nisu lečili pacijentkinju, koji iz jednog potpuno objektivnog ugla sagledaju čitavu situaciju. I onda zajedno s nalazom s obdukcije kažu da li je to moglo da se desi i u nekoj drugoj ordinaciji, da li su joj u ovoj ordinaciji ukazali pomoć koja je bila potrebna, da li su imali uslove za to. Ako nisu imali uslove za to, zašto nisu imali - navodi Grujičićeva i dodaje da, kada su, takve stvari u pitanju ne treba davati preliminarne izjave o uzroku smrti nego tek onda kad se tačno zna šta se desilo.

