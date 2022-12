MINISTAR GORAN VESIĆ: Saniraćemo štetu u Pirotu, ne razumem različite pokušaje da se NESREĆA ZLOUPOTREBI U POLITIČKE SVRHE!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da se u Pirotu radi na zaustavljanju curenja, odnosno na pretakanju amonijaka iz prevrnute cisterne, a ukoliko to tehnički ne bude moguće, sačekaće se da amonijak iscuri, kako bi se vagon vratio na kolosek, a pruga sanirala.

- Važno je da amonijak nije iscureo u reku. Kada se ili završi pretakanje ili amonijak bude iscureo iz cisterne, krenuće se sa stabilizacijom pruge, izvlačenjem vagona na kolosek, i tada ćemo moći da znamo kada će biti pušten železnički saobraćaj - rekao je Vesić za TV Pink.

Ministar je istakao da nema razloga za paniku, jer je situacija pod kontrolom, ali sve dok amonijak curi, ima razloga za oprez, zbog čega je u Pirotu i dalje na snazi vanredna situacija.

foto: Printscreen/YouTube/ Plus Online

Vesić je juče proveo dan u Pirotu, gde je razgovarao sa predstavnicima Grada o daljim koracima, posle iskliznuća voza sa amonijakom na pruzi Niš - Dimitrovgrad.

Kada je reč o drumskom saobraćaju, ministar je juče izdao nalog da se kamionski saobraćaj preusmeri sa autoputa Niš – Dimitrovgrad, na druge putne pravce.

Pojasnio je da će autoput ponovo biti u funkciji kada više ne bude curenja amonijaka ili kada bude završeno pretakanje, nakon čega će prvo uslediti merenja kvaliteta vazduha na auto-putu, kako bi se utvrdilo odsustvo gasa.

Vesić je napomenuo i da je juče Agencija za zaštitu životne sredine poslala mobilnu jedinicu koja meri prisustvo amonijaka u vazduhu, i čiji su nalazi u realnom vremenu pokazali da nigde nije izmereno veće prisustvo amonijaka.

Dodao je da su pirotska i niška bolnica dobro reagovale, kao i Grad Niš, na čelu sa gradonačelnicom Draganom Sotirovski, jer su, iako amonijak nije došao u kontakt sa vodom iz Nišave, preventivno zatvorili fabriku vode u tom gradu.

Ministar Vesić je naveo i da ne razume različite pokušaje da se nesreća zloupotrebi u političke svrhe, i da apsolutno ne stoje ocene pojedinih političara da su železničke nesreće “svakodnevnica u vreme ove vlasti”.

U tom smislu, nabrojao je da su se slične nesreće, nažalost, dešavale u Srbiji, poput one iz 2011. kod Priboja kada je došlo do iskakanja teretnog vagona, ili godinu dana ranije dok Aleksinca ili kada je kod Surčina ceo voz iskliznuo iz šina, a da nikada niko nije pokušao da za to optuži vlast.

foto: Ministarstvo građevinarstva

Zato, kaže, ne može da razume da opozicija zloupotrebljava nesreću za sticanje jeftinih političkih poena, već bi trebalo sačekati sa utvrde razlozi nesreće.

Vesić je naveo i da je Minsitarstvo formiralo komisiju, sastavljeno od dve inspekcije, za prevoz opasnog terete i za železnički saobraćaj, čiji će izveštaj biti objavljen, poručujući da niko neće biti aboliran ako se utvrdi bilo čija krivica za ovu nesreću.

- Važno je da građani Pirota prate uputstva. U gradu ne rade škole, što ne znači da neće početi narednih dana, jer nema amonijaka u vazduhu. Osim na samom mestu nesreće gde je pojačana koncentracija amonijaka, na drugim mestima to nije slučaj - rekao je Vesić.

Kurir.rs