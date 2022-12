NEZAPAMĆENA SVAĐA NA KURIR TV! Gej aktivista i teolog o lezbijkama u lektiri: "IZABRALI SU IDIOTE poput njega da brane te stvari"

U jednoj knjizi se napominje reč "lezbijka", a odgovorni tvrde da se negativan kontekst te reči izvukao iz smisla rečenice.

U knjizi "Ovo je najstrašniji dan u mom životu" slavne spisateljice Jasminke Petrović, koja je u dopunskom izboru knjiga za lektiru u 6. razredu.

Pokrenula se rasprava roditelja na vajber grupi, gde su oštro kritikovali ovakav rečnik u udženiku za osnovce.

Ovim povodom gosti u jutarnjem programu su Miloš Stojković, teolog i Predrag Azdejković, glavni i odgovorni urednik gej magazina “Optimist”.

- Jedino što je sporno jeste reakcija roditelja, jer oni imaju tu praksu da reaguju na nešto što ne znaju ni šta je. Oni su se uhvatili jedne reči oko koje je nastao čitav haos. Ne pričam konkretno za tu reč, već za kontekst, a bilo je u smislu da je on uhvatio majku dok je drugarica proveravala da li ima čvoriće na grudima, a na osnovu toga je on pomislio da mu je majka lezbejka. Čak i da je bilo propagiranja homoseksualizma tu nije ništa sporno - rekao je Azdejković.

- Nije stvar u toj sceni, radi se o suštini, a to je da se nama krše prava. Nameću nam nešto što ne želimo da učimo. Prvo su tražili paradu, pa su dobili prava, a sada nam polako ulaze u udžbenike. Ovo nije slučaju, nameću našoj deci da uče nešto što ne žele. Ovo se prkosi sa porodičnim vrednostima u kojima smo učili da u njoj mora da bude otac, majka i deca, a ne neko drugi - poručio je teolog.

Nakon toga, usledila je žustra rasprava, kada je Azdejković rekao da je ta lektira morala da prođe kroz razne procese kako bi bila u školskom programu, a teolog je kao iz topa odgovorio da to nameće gej lobi.

Nakon toga, primirje je kratko trajalo, sve dok Azdejković nije dao svoj komentar na zaključak Prosvetnog saveta da ni jedna interpetacija ne sme da sadrži elemente ideologije.

- Da li ste videli ko su članovi te komisije? To su ljudi koji se ne bave biologijiom, nego su to drugari od teologa. To je užas, Ministarstvo prosvete je izabralo idiote - kratko imao pravo glasa Azdejković.

Nakon toga, teolog je hitro reagovao i prekidao reči Azdejkovića, govorivši da neće dozvoliti takvo ponašanje, nakon čega je ustao sa stolice i agresivno predstavio svoje izlaganje.

