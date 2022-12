"SUBOTICA I VRŠAC DVA KRITIČNA MESTA ZA ŠVERC MIGRANATA" Sagovornici Kurir TV: Ko je pomogao uhapšenima da imaju TOLIKO ORUŽJA?

Hapšenje migranata u Subotici koji se dovode u vezu sa Hakani mrežom, zbog najtežih krivičnih dela i terorizima bila je tema u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija.

Razgovor s voditeljkom Oljom Lazarević vodili su Dušan Dunđer, stručnjak za bezbednost, diplomatiju i organizovani kriminal i Nikola Antić, stručnjak za globalnu bezbednost.

foto: Kurir tv

Dunđer je pojasnio značenje ovih informacija.

- Ove informacije su tu za skretanje pažnje sa dešavanja u Srbiji. U okolini Subotice postoji kamp od 1.200 ljudi, koji služi za prijem i krijumčarenje migranata preko Mađarske. Tu se vrti ogroman novac, što se tiče Subotice to je odavno kritično mesto kao i Vršac - rekao je Dunđer.

foto: Kurir tv

- Cena ulaza u kamp je od 1.000-2.000 evra, zavisi gde hoćete da se prebacite. Novi svetski poredak učestvuje u ovom projektu - dodao je on.

Antić se prisetio šezdesetih godina u okviru KGB, ispričavši situaciju sličnu ovoj.

- Koliko granica su ovi ljudi morali da pređu. Automatska puška sa dva okvira, odakle mu ta automatska puška? Ovde postoji fama da oružja ima koliko hoćete. Gde je to? Oni nisu sami došli do toga nego im je neko to omogućio - rekao je Antić.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:56 JEDINA ORUŽANA FORMACIJA U SRBIJI KOJA VALJA! Dunđer: Da postoji politička i narodna volja ŽANDARMERIJA bi ih očistila za 48 sati!

Dunđer je podsetio na Marakeški sporazum.

- Imamo veliki problem. Naša dužnost je da milion migranata primimo, prema Marakeškom sporazumu. Ovo hapšenje je sve zahvaljujući Žandarmeriji jedinoj ozbiljnoj oružanoj formaciji u našoj državi. Na svetskom nivou bukti obaveštajni rat između EU i SAD, iako je Evropa američka kolonija, gde Francuzi dominiraju sa svojim DST-om, kreiraju potragu za svakim ko je američki produkt, a to je Al Kaida - rekao je Dunđer.

On je dodao da bi Žandarmerija mogla očistiti sve migrante u periodu od 48 sati.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.