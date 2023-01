DA LI IMAM PRAVO U STANU DA ZAKOLJEM...? U dijaspori komšije prijavljuju sve, ALI OVAKO NEŠTO SAMO SRBIMA PADA NA PAMET (FOTO)

U mnogim evropskim zemljama komšije prijavljuju svoje susede zbog nepoštovanja reda i mira.

I dok u našoj zemlji postoje pravilnici koji kažnjavaju one koji prave buku ili na bilo koji način smetaju komšijama, oni se slabo sprovode. Ipak, u inostranstvu to nije praksa. U zemljama u koje Srbi odlaze da žive i rade zakoni se poštuju.

Srbima je neobično to što susedi prijavljuju i sušenje veša na terasi, ali se tamo barem disciplinuju za suživot u zgradama.

Ipak, ima uvek i onih ekstremnih.

Navikli su na slobodu u Srbiji i misle da neke stvari mogu da rade i tamo.

U jednoj grupi koja okuplja Srbe u Parizu jedan čovek je upitao, verovali ili ne, da li on sme da zakolje prase u stanu.

On je upitao "da li komšija može da me prijavi za to".

foto: Printscreen

Ovo je nasmejalo mnoge korisnike društvenih mreža. A kako i ne bi.

Realno, ovo samo nama može da padne na pamet.

Kurir.rs/S.T.

Bonus video

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:01 OVAJ GRAD U SRBIJI ZOVU MALI PARIZ! Istok naše zemlje najveće IZNENAĐENJE za turiste