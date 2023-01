ODUZIMAĆE VOZILA ZBOG OVIH PREKRŠAJA! Ima ih 18 u predloženim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja!

Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila u krvi, odbijanje alko-testa, vožnja bez vozačke dozvole ili tokom mere zabrane upravljanja vozilom - samo su neki sa spiska od 18 saobraćajnih prekršaja zbog kojih će se oduzimati vozilo, prema predloženim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kako je predviđeno Nacrtom tih izmena, koje bi u martu trebalo da prođu Vladu i nađu se pred poslanicima, vozilo će biti oduzimano samo onim vozačima koji su u prethodne dve godine već pravosnažno osuđeni za neki od ovih prekršaja sa spiska, i to do pravosnažnog okončanja prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je vozač vlasnik vozila ili nije.

Šta je nasilnička vožnja? Nasilnička vožnja, kako objašnjava je ona kada vozač dva ili više puta prođe crveno svetlo na semaforu, ako između dva uzastopna prolaska nije prošlo 10 minuta, kada pretiče kolonu na neisprekidanoj uzdužnoj liniji ili prekorači brzinu u naselju za 90 km/h više od dozvoljene, a van naselja za 100 km/č. Tu je i upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti.

"Ovu listu mogli bismo da nazovemo "crna lista prekršaja" jer se odnosi na najopasnija ponašanja u saobraćaju", kaže Damir Okanović, predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja i dodaje da je reč o privremenom oduzimanju vozila do okončanja postupka, a da sud, po postojećim propisima, ima mogućnost da u postupku vozilo oduzme i trajno.

Ocenjuje da su izmene hitne, te navodi da se paralelno sa njima radi i na novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja, koji bi trebalo da bude završen do Nove godine, i po kom bi sud u određenim situacijama imao ne mogućnost, nego obavezu oduzimanja vozila.

Na pitanje da li je ova drakonska mera u skladu sa Ustavom, Okanović odgovara da ona nije drakonska, s obzirom na težinu prekršaja, i da jeste u skladu sa Ustavom. Naime, Zakon o javnom prevozu već predviđa trajno oduzimanje vozila taksistima koji rade "na divlje", odnosno nelegalno. Taj propis je donet 2006, a Ustavni sud Srbije šest godina kasnije donosi odluku da on nije protivustavan.

Lista prekršaja 1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila 2. Odbijanje alkotestiranja ili testiranja na opijate 3. Prekoračenje brzine za više od 100 km/č u naselju 4. Prekoračenje brzine za 90 km/č u naselju. 5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni *30* 6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja 7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača 8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument-tabla, zadnja polica, spoljnji delovi vozila i sl.) 9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta. 10. Preticanje kolone vozila preko pune linije. 11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije. 12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom. 13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena. 14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja. 15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu. 16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu. 17. Preticanje kolone pod pratnjom. 18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom.

"Nadam se da nikom neće biti oduzet automobil i da će se svi ponašati u skladu sa propisima. Državi nije stalo do uzimanja automobila, njoj je potrebna zaštita ljudskih života, a ne automobila. Najnovija studija pokazuje da jedan izgubljen život u saobraćaju košta najmanje milion evra, kada se sve sabere: troškovi sudskog postupka, osiguranje, posledice po porodicu, novac uložen u školovanje te osobe..."

Sagovornik primećuje i da je veliki broj žrtava stradao upravo zbog vožnje u alkoholisanom stanju i prekoračenja brzine. Nije previše retka ni vožnja bez dozvole, kao i vožnja tokom izrečene mere zabrane upravljanja vozilom ili oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena.

"Nekome ko nema položen vozački ispit ne možete izreći kaznene poene, niti mu uzeti dozvolu, već samo naplatiti kaznu ili eventualno izreći dvomesečni zatvor, pa ispada da je on u povoljnijem položaju od regularnih vozača. Zato je oduzimanje vozila prava mera kod povratnika kada je u pitanju ovo delo."

Vožnja bez dozvole Kad je u pitanju vožnja bez ijedne kategorije, pažnju javnosti prošle godine izazvao je slučaj pevača Darka Lazića, koji je punih devet godina vozio bez dozvole. Indikativan je i slučaj Novosađanina Ž. Lj, koji je do 2019. godine čak pet puta hvatan da vozi bez dozvole jer je - nema. Protiv njega je do tada bilo podneto čak 14 prijava zbog različitih prekršaja. Ipak, apsolutni rekorder je izvesni Slobodan iz Dragačeva, koji je punih 45 godina vozio bez "papira", kako privatni, tako i službeni automobil.

I Verica Mijović iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koja takođe učestvuje u radu na izmenama Zakona, pozitivno ocenjuje meru privremenog oduzimanja vozila.

"Vozila će privremeno biti oduzimana od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti. Pod tim težim prekršajima podrazumeva se vožnja bez vozačke dozvole, nasilnička vožnja i slično."

Zvanični podaci MUP za prošlu godinu pokazuju da je zbog neprilagođene brzine nastradala trećina svih poginulih u saobraćaju, a zbog vožnje u alkoholisanom stanju svaki sedmi. Za godinu dana poginulo je ukupno 554 ljudi, a povređeno je više od 16.000, od čega 3.365 teže. Ukupno je bilo 33.225 saobraćajnih udesa.

Kurir.rs/Novosti