VAPAJ ZA ŽIVOT! BOŽANA (24) NEMA DRUGI IZBOR! Ova devojka NE MOŽE sama protiv zloćudne bolesti, obratila se za pomoć na Instagramu

Dvadesetčetvorodidišnja Božana Bojbaša obratila se svojim Instagram pratiocima s molbom da joj pomognu da vrati najveće bogatstvo - svoje zdravlje. Njeno obraćanje prenosimo u celosti.

Dragi prijatelji,

Oni koji me i lično poznaju znaju da se već godinama borim sa tumorom - ameloblastomom. U pitanju je odontogeni tumor vilice. Prvo sam operisana 2014. godine, a zatim 2016. godine usled ponovnog vracanja tumora. Nakon manje od godinu dana, tumor se vratio i lekari su bili prinuđeni da mi urade rekonstrukciju vilice fibulom. Operacija je bila uspešna, te sam se nakon par meseci oporavila i vratila normalnom životu.

Nažalost, u novembru 2022. godine prvi put sam imala parcijalne napade, kada mi se stopalo pomeralo samo od sebe, što nisam uopste mogla da kontrolišem. Magnetnom rezonancom se utvrdilo da imam tumor na moždanoj ovojnici. Prilikom priprema za operaciju tog tumora, rendgenom pluća primećene su brojne promene na oba plućna krila po tipu metastaza. Operisana sam i tumor na moždanoj ovojnici je uspešno odstranjen, nakon čega sam bila podvrgnuta X nožu, od čega se trenutno oporavljam. PH analizom, patolozi su utvrdili da je u pitanju metastaza ameloblastoma. Do tada su tvrdili da je u pitanju benigni tumor, što se ispostavilo kao netačno, iako je PH analiza rađena nakon svake operacije, kao i prilikom biospija koje su vršene pre svake operacije. Zvanično je postavljena dijagnoza metastazirajućeg malignog ameloblastoma sa BRAF mutacijom - stadijum IV. Incidenca pojave ovog tipa ameloblastom je 1 u čak 10.000.000.

Sreća u nesreći je to što imam BRAF mutaciju i samim tim sam kandidat za primenu biološke terapije odnosno kombinacije BRAF inhibitora i MEK inhibitora. U našoj zemlji, nažalost, ova terapija se primenjuje u lečenju melanoma sa BRAF mutacijom, te ne mogu da je dobijem o trošku zdravstenog osiguranja. Ova terapija je izuzetno skupa, te je potrebno da skupimo na mesečnom nivou 10.000 evra. Iz toga razloga vam se i obraćam, u nadi da ću na ovaj način napokon uspeti da se izlečim. Bilo koja pomoć je dobro došla - bilo da je to poruka 1439 na 3030 - cena poruke je 200 dinara, bilo da je to uplata novca na jedan od dole navedenih računa, kao i deljenje objave kako bi što pre uspeli da dopremo do što više ljudi. Unapred sam zahvalna svima koji na bilo koji nacin ušestvuju na mom putu ka ozdravljenju! Ljubim vas sve!

Božani možete pomoći na sledeći način.

Dinarski racun: 160-6000001614796-35 Devizni racun: 160-6000001615940-95 IBAN: RS35160600000161594095 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

