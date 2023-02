"MAMA JE IMALA RANU U KOJU JE PESNICA MOGLA DA UĐE" Potresna ispovest žene čija je majka preminula posle boravka u domu za stare

Za samo 20 dana od kako je žena iz Švajcarske ostavila svoju majku u domu za stare, od dekubitisa joj se stvorila tolika rana da je zbog nje izgubila život. Iako je ćerka pokušala da reaguje, nažalost, nije uspela da spasi svoju majku.

- Iako Isprva nisam bila sigurna, jer je sve bilo na brzinu, moja majka je umrla od rane. Imala je tri rane, kada sam je uzela 4. januara, uradili smo bris. Sve bakterije su bile bolničke, imala je mnogo povećan CRP i leukocite. Pojavila joj se voda u rukama i nogama, verovatno je otišlo na srce i umrla je 10, januara. Jedna rana joj je bila 10-15 santimetara širine, mogla je pesnica da uđe. Bila je nemoćna da to izdrži. Pokušala sam da pišem Ministarstvu zdravlja, inspekcijama u Beogradu i Kragujevcu, predsednišvu, ali nijedan odgovor nisam dobila - prića za Kurir V. P., ćerka preminule pacijentkinje.

Ona je istakla da je i sama zaposlena u staračkom domu te da zbog toga i može da pretpostavi o kakvom je nemaru reč.

- Ja sam zaprepašćena, ja radim taj posao, a otvoreni dekubitis nisam videla. Mi svaka tri sata okrećemo pacijenta preko noći uz specijalne jastuje. Ukoliko je u stanju, štićenik ustaje, ali noću ih okrećemo na svaka tri sata.

Opisala je i da je stupila u kontakt sa osobljem doma za stare u kojoj je bila njena majka.

- Jedna žena je obećavala mnogo toga, ali i sprečavala. Uvek mi je govorila da je mama dobro, da pije i da jede. Poslala sam doktorku da je obiđe, ali je dugo čekala da pripeme moju majku. Videla je dekubit po leđima, a kad je videla dole, samo je prekrila jorganom, kakve su rane bile. Prepisala joj je analizu krvi kod kardiologa, ali ništa od toga nije urađeno - priseća se sagovornica Kurira.

Prepričala je i šta se dešavalo u poslednjim danima majčinog života.

- Uzela sam smeštaj u Aranđelovcu, kako bih je obilazila. Osoba s kojom sam bila u kontaktu mi je rekla da mogu samo na 15 minuta da je vidim. Rešila sam da je odvedem, hteli su da me spreče i tek tada mi rekli da ima kateter. Ja radim u staračkom domu i sve radimo u dogovoru s decom. Da je rekla da nije dobro, da ima ranu, ranije bih reagovala. Oni nisu na vreme to sprečili, ko zna kada su menjali pelene, možda su prolazili dani. Onolika rana da se stvori to nije normalno.

Na kraju je poručila da želi da zaštiti ostale pacijente, pošto ima saznanja da postoji još ovakvih slučajeva.

U Rekovcu, gde sam je dovela iz staračkog doma, rekli su mi da u životu nisu videli ovako nešto. Htela bih da upozorim druge ljude, u Rekovcu su mi rekli da ima već par pacijenata koji su došli s ranama iz istog doma.

