APEL RODITELJA UBIJENOG DEČAKA DESPOTA: Ako učinimo makar nešto da se BAHATIM VOZAČIMA stane na put, njegova smrt NIJE UZALUDNA

Četvorogodišnjak Despot Mrđić stradao je 24. novembra 2020. godine, kada je sa svojom bakom izlazio iz autobusa koji je stajao na stanici u Prvomajskoj ulici u Zemunu. Nesrećnom dečaku je noga ostala zaglavljena u vozilu, koje ga je vuklo nekoliko metara i usmrtilo. Nakon iscrpljujuće borbe za pravdu, vozač je osuđen na četiri godine, da bi ta kazna nedavno na apelacionom sudu bila smanjena na dve i po godine, a najveća propisana kazna za ovakvo delo je osam godina.

Da li će ovaj slučaj probuditi akciju koja će rezultirati izmenom zakona, koje mogućnosti borbe preostaju ljudima koji se nađu u ovakvoj užasnoj situaciji, i ima li šanse da izgradimo društvo u kome neće sve poskupljivati dok ljudski život biva sve jeftiniji, saznali smo iz razgovora sa roditeljima malog Despota, Vukašinom i Vericom Mrđić

Verica kaže da ubice u ovim slučajevima imaju dozvolu i da im je niko ne oduzima.

- Da li je moguće da neko ko je ubio dete, osobu, može da bude na slobodi, kada svi dokazi pokazuju da je kriv? - upitala je Mrđić

Otac dopunjuje da vozaču ni jednom nije odueta dozvola.

- Dok smo čekali u sudskoj čekaonici, mi ne znamo gde se nalazimo, a ljudi koji tamo rade, idu, smeju se, ne kažem da treba da plaču zbog nas, ali makar malo ljudskog poštovanja. Prolaze dve devojke, i jedna kaže e evo imam neku saobraćajku i pokazuje na nas - kaže Mrđić koji dodaje:

- E takvo je naše tužilaštvo.

Podelili su svoja očekivanja od javnosti.

- Sa ljudske strane nismo dobili ni izvinjenje. Ne treba nama izvinjenje, na izricanju presude on je rekao desilo se. Ni jednog momenta nismo primetili kajanje. Na trećem apelacionom sudu nije bio prisutan. Advokati su ga naučili frazama i očekivali smo taj model ponašanja. Ubica je angažovao advokata koji je branio sina Željka Mitrovića i to nam je ukazivalo kako će se on boriti. To je bila jedna prljava borba - kaže Verica Mrđić, na šta se uključuje suprug - Sa raznim mahinacijama - dopunio je suprugu Vukašin Mrđić, dodavši:

- Ovo je finalna kazna. Ako mi roditelji ubijene dece od strane bahatih vozača, učinimo nešto da se nešto drastično promeni, mislimo da smo uspeli bar u nečemu! Ta borba je jedan od razloga zašto ujutru ustajemo iz kreveta. Da Despotova smrt ne bude uzaludna! Imamo taj model ponašanja gde ljudi udare nekog na pešačkom ubiju ga , osakate ga i šta se dešava? NIšta, Za porodice ubijenih život prestaje, dok za ubice, život se nastavlja. Čak i kad ih osude to su sve polu otvoreni tipovi zatvora. Sa povlašćenim ophođenjem. Da li je normalno da neko ko je ubio dete, svesno, dobije takvu kaznu? - upitao je sve Mrđić i stavio ovog čoveka u kategoriju sa najvećim prestupnicima na svetu.

Njihova priča

