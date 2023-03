OTIŠLA U KINU SA ĆERKAMA I NE DA MUŽU DA IH VIĐA! Otac: Iskoristila je rupe u zakonu 4 zemlje! PITANJE KAD ĆE MLADEN VIDETI DECU

Dr Mladen Jović iz Japana tvrdi da nakon razvoda od supruge više ne može da viđa svoje dve ćerke, iako nije lišen roditeljskog prava.

Bivša supruga preselila se sa zajedničkom decom u Kinu bez saglasnosti sa Jovićem iako je ona pravno neophodna. Ali prepreka da ostvari kontakt sa ćerkama Mladenu nije razadljina. Šta ga sprečava? Koliko su ovakvi slučajevi česti i kako mogu da se reše ukoliko su problemi sa roditeljskim pravima nastali u inostranstvu?

U jutarnjem programu Kurir televizije odgovore na ova pitanja daju sam Dr Mladen Jović koji se u program uključio iz Japana, kao i gost u studiju, Nemanja Todorović, advokat.

- Majka ima starateljstvo nad ćerkama što nije sporno. Sa druge strane imate oca, odnosno mene koji plaćam sve alimentacije i nisam lišen roditeljskog prava. Imamo, međutim, jednu situaciju da su i rodtielji i deca žrtva jednog sistema prava između sada već četri države u kojima jesmo - rekao je Jović i dodao:

- Problem je nažalost u komunikaciji između moje supruge i mene koja ne dostiže osnovni minimum. To je osnovni problem. Postoji praovsnažno rešenje doneto 2020. da otac ima pravo svake prve i treće nedelje u mesecu da vidi decu četri sata u neposredbnoj blizini majke koja omogućava to viđanje.

- Ja sam već dvadeset godina sa stalnim boravkom u Japanu. Ovde sam kao stipendista Republike Srpske. Ovde sam daošao na doktorske studije. Okolnosti su dovele da ovde I stupim u brak. Bivša supruga jeste iz Bosanske Gradiške. Ona je došla negde 2006 godine. Bila je student farmacije.

Problem je nastao kada je njegova supruga otišla u Kinu bez njegove saglasnosti zajedno sa ćerkama.

- Do toga da ode u Kinu došlo je spletom okolnosti, a stvar je, to moram da kažem postala problematična neadekvatnom reakcijom organa republike Srbije. Bivša supruga je vrlo vešto i mudro koristila sve rupe i zakonima republike srpske, Srbije i Japana, a možda i Kine, ali u to ne mogu da budem siguran.

Todorović je obajsnio pravnu problematiku ovog slučaja.

- Stvar je ovde u elementu inostramosti. Oni su ljudi državljani BiH. Na njih se primenjuje Bosansko hercegovački zakon koji je jako sličan našem. Majka vrši samostalno roditeljsko pravo i ima mogućnost da odlučuje u redovnim okolnostima dece - rekao je Todorović i dodao:

- Za preseljenjeu drugu državu, potrebna je, međutim, saglasnost oba roditelja. Ovo što je učinjeno bez saglasnosti će dovesti do toga da se deca vrate, ali potrebno je ogromno strpljenje da se to desi. Jović treba da ishoduje primenu strane odluke u Japanu i u Kini i da dođe do izvršenja te odluke na teritoriji Kine. Sud u Kini treba da naloži da se deca vrate u Japan odluke suda. To je tako u teoriji, ali u praksi je stvar znatno komplikovanije, pogotovo zbog manjka komunikacije između supružnika.

