MIROTOČIVE IKONE, ZVONO OD 13 TONA, ČUDOTVORNA VODA... Relikvije iz srpskog manastira "pomogle detetu da se probud iz kome" (FOTO)

Iznad sela Bošnjane u blizini Varvarina nalazi se manastir Sveti Luka, za koji se veruje da potiče iz 14. veka. Nakon dva sata vožnje stigli smo do ove svetinje, a ono što smo zatekli, šumu i prirodu kojom je manastirski kompleks okružen, mir i cvrkut ptica, kao i zvuk pčela, podseća na prizor iz najlepše bajke!

foto: Zorana Jevtić

Dočekao nas je nastojatelj manastira, protosinđel Luka Milošević, koji tu boravi sa još dva iskušenika i jednom iskušenicom.

Ovaj manastir, posvećen jevanđelisti Luki, dva puta je spaljivan i rušen, a završen je 1996. godine. U porti se nalaze četiri crkve - Saborna crkva Svetog Luke, Crkva Svih svetih, crkva posvećena Knezu Lazaru i Caru Nikolaju Drugom Romanovu, kao i Crkva Presvete Bogorodice Pećke Krasnice (brvnara-skit).

ČUDOTVORNI IZVOR Sveta voda se ne kvari foto: Zorana Jevtić U blizini manastira nalazi se izvor za koji se veruje da je čudotvoran, a koji je ozidan tokom devedesetih godina. - Tu je bilo drvo i voda koja je izlazila iz tog panja. Onda su to drvo sklonili i otkopali kompletno taj pojas, pojavila su se tri toka i tada su napravljena tri izvora, koja su ozidana kamenom. Voda je sveta, možete je ostaviti i neće se pokvariti. Uzmite malo, probajte - kaže nam otac Luka.

Treća obnova

Odmah po ulasku s leve strane je ikona Bogorodice Krasnice Pećke, koju je oslikala mati Irina, inače bivša supruga nekadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića, u Pećkoj patrijaršiji.

- Celu istoriju ne znamo, ne znamo gde se tačno nalazila stara crkva, ali ovo je treća obnova. Manastir je spaljen 1810. godine i monaštvo je pobijeno. Obnova je počela 1992, kad je sazidana jedna mala crkva, a 2015. je proširena - priča nam otac Luka.

1 / 17 Foto: Zorana Jevtić

Odvodi nas do čudotvorne ikone Svetog Luke.

- Manastir je ovu ikonu dobio na poklon od Njegoša Vukovića iz Minhena 2003. godine. Njegov prijatelj ju je kupio u manastiru Svetog Patapija u Grčkoj i dao mu je na poklon. Počela je da mirotoči u njegovom domu 2002. godine, uočio krsne slave Svetog Luke. Obično kad su liturgije, to se dešava. Druga koja je počela da mirotoči, u vreme Božića 2006. godine, jeste ikona carevića Alekseja Romanova, a 2007, drugog dana Vaskrsa, bila je sva orošena kapljicama mira - navodi on.

TURCI POBILI MONAŠTVO Manastiru 100 godina bio zametnut trag Otac Luka nam je ispričao i da je manastir spaljen 1810. godine, kad je bila Varvarinska bitka, kao i da se o tome ništa nije znalo narednih sto godina. - Negde posle Prvog svetskog rata jedan meštanin sela išao je u Skoplje da radi i tamo sreo jednog Turčina. Počeli su da razgovaraju i on je tražio da mu opiše selo, a potom mu rekao da ga je sam bog poslao. Otkrio mu je da je neki njegov potomak bio tu sa četom vojnika i da su spalili manastir i pobili monaštvo, ali da je ostavio u amanet porodici da ispričaju šta se desilo. Praktično posle sto godina meštanin sela saznaje istinu o stradanju manastira - naveo je naš sagovornik.

U crkvi se nalaze i dve ikone iz Hilandara - Bogorodica Mlekopitateljica i Bogorodica Trojeručica. Nedeljom manastir poseti i do 300 ljudi, a mnogi u njemu nalaze utehu usled nedaća.

- Ovde u kivotu imamo deo moštiju i kapu Svetog Jovana Rusa, koju smo dobili iz manastira na Eviji. Na sam praznik Svetog Jovana Rusa svima stavljamo kapu na glavu, a inače je stavljamo onima koji imaju nekih problema i parovima koji nemaju dece. Bračni par iz Prijedora 17 godina nije imao potomke, a onda se žena u 42. godini porodila i dobila ćerku Jovanu. Oni su dolazili ovde i mi smo joj stavljali kapu i čitali molitvu, i Gospod ih je obradovao. Imamo sličan primer i iz Prokuplja, par je 16 godina bio bez poroda - svedoči otac Luka.

POKLON IZ ŠVAJCARSKE Žena darovala stočić star 200 godina foto: Zorana Jevtić U jednom od salona nalazi se i sto star 200 godina, a manastiru ga je poklonila jedna žena iz Švajcarske. - Sto je iz 1830. godine. Ta žena je upitala ljude koji su u jednom salonu kupovali stolice za manastir za koga ih kupuju. Kad je čula da su za manastir, rešila je da nam pokloni tepih i sto koji je izradio njen pradeda.

Obimna biblioteka

Dodaje i da je miro sa čudotvorne ikone Svetog Luke pomoglo jednoj devojčici iz sela da se probudi iz kome pre šest godina:

- Devojčica je pala u komu i bila je u bolnici u Beogradu, ne znam kakva je bila dijagnoza, stanje joj se stalno menjalo i pogoršavalo i počela je da pada u komu. Dali smo majci miro sa ikone i, kad ju je njime pomazala po čelu, otvorila je oči, počela polako da ustaje i oporavila se. Sad je cura, osmi razred. Svetinja je prošle godine iz Rusije dobila carsko zvono teško 13 tona, najveće u Srbiji, za koje je podignut specijalni zvonik, a meštani kažu da se čuje i na 50 kilometara. Nekoliko porodica iz Rusije poklonilo je ovo zvono manastiru zbog veze ove svetinje s tom zemljom. Ostalo je da se završe svodovi i šatorska kupola, a otac Luka se nada da će to biti završeno do kraja godine. Čak 18 zvona nalazi se pri crkvama ovog kompleksa, a teški su od nekoliko kilograma pa sve do 13 tona.

POMAŽE IM NAROD Monasi prave sapune i meleme foto: Zorana Jevtić Otac Luka i iskušenici bave se i proizvodnjom sapuna, melema, krema od lovora i propolisa. Imaju i pčelinjak sa oko 30 košnica. - Sapun se pokazao kao antialergijski, nema nikakvih hemijskih primesa, koristimo životinjske masnoće. Imamo trešnje, jabuke, šljive, plastenik.. Pomaže nam narod iz sela, ne uspevamo sami. Obično subotom organizujemo akcije, posle liturgije spremamo, čistimo, grabuljamo, kosimo... Imamo i slavsku trpezariju sa 147 mesta - kaže otac Luka.

Manastir ima i biblioteku sa oko 1.000 naslova, a imaju i šarplaninca Medu, koji nas je takođe pozdravio.

- Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse - pozdravio nas je otac Luka.

O MANASTIRU SVETI LUKA osnovan u doba kneza Lazara, u 14. veku

za vreme Turaka bio uništen

početkom 19. veka Turci ga spalili

gradnja započeta 1992. godine

završen i osveštan 1996. godine

do 2002. godine je bio ženski

u njemu je nekoliko godina živeo jedan od najvećih proroka monaha - starac Gavrilo Antonijević

Kurir.rs/ Mina Branković