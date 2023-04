"ANGAŽOVALI SU SRBINA DA SVEDOČI PROTIV MENE" Ispovest Duška Tadića, prvog haškog osuđenika, poznatog i kao SRPSKI AJHMAN (VIDEO)

Duško Tadić je prvi srpski haški osuđenik! Bio je optužen za zločine u Kozarcu i Omarskoj, osuđen je na 20 godina zatvora, kaznu je odslužio u Nemačkoj, gde je i uhapšen, a posle svega je odlučio da pokrene i reviziju presude.

Kako kaže, ima dokaze da on nije izvršilac ubistva dvojice Bošnjaka u Kozarcu, te da su i ključni svedoci haškog tužilaštva bili pripremani da lažno svedoče protiv njega.

Tokom suđenja, kaže on, se ipak ustanovilo da u ratni logor, koji se spominje u optužnici, nikada nije kročio, a ni tužilac nije uspeo da ga poveže sa predsednikom SRJ Slobodanom Miloševićem u zločinima nad bosanskim muslimanima.

foto: Profimedia

Međutim, on je i pored toga, osuđen na 20 godina za ubistvo dvojice muslimana u centru Kozarca. Kako kaže, do toga da ga pritvore došlo je "režiranom kampanjom" u zapadnim medijima za koju se procenjuje da je koštala tadašnjih čak oko 100 miliona dolara.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je upravo prvi haški osuđenik Duško Tadić.

Tadić je rekao da je cela hajka bili inicirana od strane nemačke novinarke:

- Hajka i propaganda protiv mene inicirana je od nemačke televizije i novinarke Monike Gras. Naravno, ona to ne bi mogla da uradi usred ratnih okolnosti bez pomoći i saradnje nekih ljudi koji su umešani u zločine koji su se dešavali na tom prostoru. Gras je pravila neku emisiju i mene je unapred stavila kao komandanta logora Omarska. Nakon toga je intervjuisala niz svedoka muslimanske nacionalnosti. Uz sve to angažovanje, kontaktirala je sa nemačkom policijom, i tada je podignuta optužnica protiv mene.

foto: Profimedia/Nihad Ibrahimkadic / Anadolu Agency

Dobio je nadimak srpski Ajhman, osuđen je protiv čovečnosti i kršenja običaja ratovanja. Međutim, tvrdi da je nevin. Tadić je rekao koliko smatra da je mogućno da dođe do revizije:

KO JE BIO ADOLF AJHMAN? Bio je visoki nacistički funkcioner koji je igrao ključnu ulogu u organizovanju Holokausta, genocidne kampanje tokom Drugog svetskog rata koja je dovela do ubistva više od šest miliona Jevreja. Ajhman se rodio u Nemačkoj 1906. godine. Nakon što je postao član nacističke partije, Ajhman se uključio u planiranje i izvršenje masovnih deportacija i ubistava Jevreja širom Evrope. foto: Votava / Imagno / Profimedia Nakon rata, Ajhman je pobegao u Južnu Ameriku, gde je živeo pod lažnim imenom. Međutim, 1960. godine izraelski agenti su ga pronašli i oteli u Izrael kako bi ga suđenje za ratne zločine. Ajhmanovo suđenje bilo je prvo suđenje jednom nacističkom funkcioneru i privuklo je pažnju širom sveta. Tokom suđenja Ajhman je odbijao da prizna svoju krivicu i tvrdio je da je samo izvršavao naredbe svojih nadređenih. Na kraju je Ajhman osuđen na smrt i pogubljen 1962. godine. Njegova smrt označila je kraj jedne od najmračnijih epizoda u ljudskoj istoriji.

- Potrebno je reći da je prilikom propagande nemačke javnosti, pa potom i zapadne o meni, nemačka policija je svesno ušla u tu priču znajući da nisam bio nikakav komandant logora Omarska. To su radili sa ciljem da osude nekog Srbina sa prostora bivše Jugoslavije za zločin protiv čovečnosti, odnosno genocid. U početku procesa, Nemačka je bila uporna da ona bude ta koja će me osuditi, time je htela da niveliše svoje učešće u Drugom svetskom ratu. Opredelili su se za mene jer mi je otac bio antifašista, a majka zatočenik logora Jasenovac. Mnogi iz moje porodice su stradali tokom Drugog svetskog rata - kaže Tadić.

Potom je spomenuo događaj ispred pravoslavne crkve u Kozarcu.

01:33 ANGAŽOVALI SU SRBE DA SVEDOČE PROTIV MENE! Prvi haški osuđenik: Da tribunal ne bi doživeo potpuni krah, URADILI SU MI OVO!

- To nije niko nikad spominjao. Nije postojao niti jedan svedok za vreme mog postupka. Međutim, kroz proces koji je vođen u Hagu protiv mene, mnogi svedoci su odbačeni, iako su tada važili za ključne svedoke Haškog tribunala. To sve zahvaljujući mojoj odbrani i engleskom advokatu Stivenu Keju. Zbog svega toga je tužilaštvo pokrenulo jednu nečasnu aktivnost uz pomoć bosanskih vlasti. Pripremili su jednog svedoka, koji je Srbin, po imenu Dragan Opačić, da svedoči protiv mene kako bi me osudili za bilo šta - rekao je Tadić, pa nastavio:

- Doduše, i taj slučaj je propao jer je moja odbrana dokazala da je Opačić lagao, a on je sve to priznao pred predstavnicima koji su vodili slučaj. Da Haški tribunal ne bi doživeo potpuni krah zbog tog događaja, tužilac je pronašao jednog svedoka koji potiče iz nacističke porodice, a i bio je član kozarske policijske, muslimanske stanice. On je sebe predstavio kao očevidca ubijanja dvojice policajaca ispred pravoslavne crkve. Moj advokat je otišao na to mesto i zaključio da iz pozicije koja je opisana u svedočenju nije moglo ništa da se vidi, jer je bilo preko 100 metara. Na žalost, svedok je promenio iskaz, a Tužilaštvo ga je prihvatilo zajedno sa sudskim većem.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs