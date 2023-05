DEVOJČICU VREĐALI JER JE ROMKINJA: Diskriminacija koju trpi učenica osmog razreda ujedinila je javnost! ONI SU PONUDILI POMOĆ

Učenica osmog razreda OŠ "Petar Petrović Njegoš" u Vrbasu mesecima je trpela poniženja svojih školskih drugara zato što je romskog porekla, a za to se saznalo tek kada je porodični prijatelj njenih roditelja na Fejsbuku objavio šta se dešava.

Njoj su, kako se navodi, đaci iz razreda "poklonili" parče žice uz komentar: "Tvoji svakako skupljaju bakar, pa da doprinesemo". Inače, u toj objavi na Fejsbuku piše da s tom devojčicom niko od vršnjaka ne želi da ide na matursko veče.

Majka je ispričala da je vređanje počelo još u oktobru prošle godine, kad su prvi put počeli da joj spominju bakar, a to se pojačalo i u martu, uz dobacivanje da je "Ciganka". Kada su joj dali žicu, potresla se toliko da nije želela u školu. A i ranije je, 8. aprila, doživela neprijatnost kada joj je jedna učenica prišla i čestitala rođendan. Ona se začudila zašto joj čestita kad joj nije rođendan, a na to je dobila odgovor: "Šta se praviš luda, danas je Dan Roma".

Roditelji ove devojčice su poručili da strepe šta će biti do kraja školske godine, a potom su rekli i da će joj pratnja na maturi biti razredni starešina, jer "s njom niko ne želi da se druži sem jedne devojčice".

Kada je o ovom slučaju počelo da se priča i javno, oglasile su se i neke poznate ličnosti. Stravična diskriminacija koju trpi jedna devojčica ujedinila je javnost.

Pevačica Seka Aleksić ponudila se da ide s njom na maturu, a košarkaš Vladimir Štimac voljan je da devojčici kupi haljinu i cipele za taj svečani čin.

Voljan je da, na bilo koji način, pomogne i glumac Ammar Mešić. Najpre je pevačica Seka Aleksić na mrežama napisala: "Evo, ja ću da idem s njom na maturu. Gde je ta devojčica?"

Košarkaš Vladimir Štimac na mrežama je napisao da je video da Seka hoće da ide na maturu s poniženom devojčicom, pa bi on da je opremi za taj dan. Zamolio je za pomoć za kontakt i izvinio se što to radi tako javno.

Štimac za Kurir nije želeo to dalje da komentariše. Skromni momak kratko je rekao: - Nije mi bila namera da se eksponiram, niti da dajem izjave. Želeo sam to da uradim od srca. Dirnula me je priča koju sam video, želim da tom detetu ulepšamo dane koji treba za nju da budu najlepši!

Na sajtu opštine Vrbas objavljeno je saopštenje Slavice Gvozdenović, direktorke OŠ "Petar Petrović Njegoš": - Majka devojčice, zadovoljna razvojem situacije i obavljenim razgovorom s roditeljima učenika kao i njihovom reakcijom, nije želela da se problem produbljuje jer deca treba da nastave školovanje i druženje. Istog dana održan je i sastanak školskog tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Tim je doneo zaključak pojačanog vaspitnog rada i praćenja razvoja dalje situacije od strane odeljenskog strešine u saradnji sa zaposlenima u školi. Majka i devojčica su izrazile želju da devojčici odeljenski starešina bude pratilac na maturi, što je on sa zadovoljstvom prihvatio.

U komentarima ispod objave košarkaša ljudi su pisali da se javio da pomogne i glumac Ammar Mešić, koji je za Kurir rekao da ga je priča devojčice duboko potresla.

- Stupio sam već u kontakt s ljudima koji su okupljeni oko toga da pomognu devojčici. Moj drug Stevan Piale i ja voljni smo da idemo s njom na maturu, kao i Seka, možemo pomoći kako god ona bude želela. Sve je njena volja. Takođe, razgovarali smo i o tome da bismo mogli da sednemo i pričamo s njom, pa i s tom decom koja su se tako ponela prema njoj, zašto se to desilo. Da radimo na tome, da pričamo s mladima. Deci je to potrebno - rekao je Mešić.

