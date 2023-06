NADA JE SINOVE IZGUBILA ZA SLOBODU SRBIJE! U suzama ljubila Boračke spomenice za svoje blizance, OVO SRCE CEPA!

Nadi Milić, majci blizanaca Srđana i Bobana, mladih oficira, junaka sa Kosova i Metohije, koji su izgubili živote u samo deset dana tokom NATO agresije 1999. godine danas su u Kraljevu dodeljene Boračke spomenice.

foto: Minrzs

Njen treći sin Goran je, ubrzo nako stradanja svoje braće u 25. godini, preminuo od tuge za njima. Otac Dragoljub je u večnoj patnji pođiveo do 2011. godine...

foto: Privatna arhiva/MINRZS

- Jako sam uzbuđena što se nalazim na ovome mestu, ali sam i tužna što moj suprug nije ovde da on primi odlikovanje umesto mene jer je on to zaslužio. Uvek je govorio da piše da se ne zaborave ta deca, ne samo moji sinovi nego i druga deca. Došlo je vreme da se isprave greške. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali da se ne zaboravi - kazala je majka Nada sa suzama ljubeći uručene joj spomenice.

foto: Minrzs

Nikola Selaković ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kazao je da je događajem u Gradskoj kući Grada Kraljeva i uručivanjem boračkih spomenica majci Nadi Milić Vlada Srbije, MINRZS, uz ozbiljnu i nesebičnu podršku i pomoć Ministarstva odbrane i potpredsednika Vlade Miloša Vučevića, krenulo u jedan veoma važan zadatak.

1 / 12 Foto: Privatna arhiva/MINRZS

- Posle 80 godina ili tačnije više od 120 godina nakon albanske spomenice, više od osam decenija nakon partizanske spomenice, Srbija danas sa zakašnjenjem od blizu tri decenije odaje poštovanje i zahvalnost svojim borcima, svojim ratnim veteranima, svojim ratnim vojnim invalidima, ali i porodicama palih boraca u svim odbrambeno otadžbinskim ratovima od 1990-1999. godine - istakao je ministar Selaković:

foto: Minrzs

- To je dužnost naše države, to je dužnost naše generacije, decenijama je neko teran da se stidi onoga što je radio, a postupao je najčasnije, jer kao što je govorio kralj Aleksandar "Nema časnije dužnosti od dužnosti boriti se za slobodu i čast svoje otadžbine", to su radili svi naši borci od 1990. do 1999. godine, to su činila i braća Milić.

foto: Minrzs

Ovaj današnji događaj samo je početak niza događaja u celoj Srbiji i u Toplici, u Činji, u Jablanici i u Nišavi, u pirotskom kraju, području koje je nekada pokrivao niški korpus i južna armija u kojoj su izmeštene jedinice legendarnog prištinskog korpusa, ali i u svim drugim okruzima od severa Bačke, do jugoistoka Srbije gde ćemo organizovati svečane akademije našim borcima i članovima porodicama uručiti ovo zasluženo priznanje.

Koristim ovu priliku, dodao je Selaković, da danas iz Kraljeva, grada koji je 1999. godine primio najveći broj naših izgnanika sa Kosova i Metohije, grada koji je iste te godine imao odziv na mobiliziaciju od 115 %, uputim poruku svim borcima širom cele Srbije da utvrde svoj status borca, da odu u svoje gradove i opštine, da u lokalnim samoupravama popune obrasce, predaju ih, da u vojnim odsecima regulišu kroz dobijanje odgovarajućih potvrda svoj status, da bi mogli da ostvare i boračka prava, a jedno od njih svakako jeste i boračka spomenica.

foto: Minrzs

Ministar Vučević je kazao da će u nekoliko rečenica i reči preneti buru emocija koje su danas bile prisutne.

- Rod nalaže, a i srce kaže da čestitam ministru Selakoviću, Vladi i predsedniku Republike na pre svega odlučnosti da nastavimo negovanje tradicije i kulturu sećanja na naše otadžbine Srbije, ponovimo boračke spomenice da se na neki način odužimo i zahvalimo svim onim junacima i herojima koji su ratovali za sve nas i to od 1991. do 1999. godine, da ne preskočimo bilo koga pošto svi ti ljudi koji su bili borci stradalnici i heroji svakako su se držali svoje zakletve, date reči. Reč obavezuje čoveka, a ranije su se održali nje pa i po cenu života - kazao je Vučević:

foto: Minrzs

- Priča o porodici Milić i jačine gospođe Nade Milić je nešto što svakako zaslužuje da svako u Srbiji čuje i nauči. To je priča o Srbiji, nama, našoj deci, unucima. Kako Nada Milić tu snagu ima ne znam, ali njena snaga jeste snaga Srbije. Verujem da ćemo prema svima onima prema kojima smo se ogrešili, zaboravili i nismo spomenuli kada je trebalo da spomenemo uručiti to što otadžbina može najmanje da uradi i podsetiti i prizvati sve nas da čuvamo našu državu, a ne da je rušimo da je branimo pameću obrazovanjem, a i snagom kada zatreba.

foto: Minrzs

Čestitam svim junacima svih borbi i bitaka za našu otadžbinu, kazao je Vučević, i sve naše borbe i bitke su bile olobodilačke mi nismo okupatorski narod, uvek smo se branili svoju državu i narod.

Kurir.rs

Bonus video:

03:52 Nikola Selaković o uspostavljanju Boračke spomenice