"NEKIM PSIMA ČAK I VAŠ OSMEH MOŽE DA BUDE OKIDAČ ZA UJED" Kinolog otkriva mogući razlog napada MALINOE NA DEVOJČICU IZ SREMČICE

Pripadnici policije obavili su razgovor sa M. T., dedom četvorogodišnje devojčice, koju je u preksinoć u Sremčici napao pas i izujedao je po stomaku.

Ona je zadobila teške telesne povrede i nalazi se u dečjoj bolnici u Tiršovoj, gde je urađena hitna, višečasovna operacija.

Dete je sada stabilno. O ovom nesrećnom slučaju sa više detalja donosi novinar Svetozar Čubrilo sa sagovornikom Goranom Šarencem, predsednikom Kinološkog društva NBG.

foto: Profimedia

S obzirom na to da je dete napao nemački ovčar, stručnjak je objasnio zbog čega nije sigurno da se takav pas, iako je stereotip da je poslušan, nije poželjan da se pojavi u prisustvu roditelja sa malom decom.

- Taj pas, mimo što je angažovan za čuvanje Bele kuće, takođe je i bio sa pripadnicima naše specijalne jedinice. Dakle, zašto se ovo dešava? Nekoliko stvari su tu bitne. Prvenstveno, nepoznavanje rase, radi se o veome radnom i snažnom psu sa kojim mora da se radi maltene 24 sata. Kada ga birate za porodicu, morate da imate vremena da radite sa njim, inače bolje nemojte da ga uzimate. Osim toga, prisutan je i nedostatak kinološkog obrazovanja - započeo je Šarenac, pa nastavio:

- Ne može svako da ima psa, kao što ne bi trebalo svi da ga dovedu u kuće, sa psom se mora raditi. Rasa pasa koja najviše ujeda je za onu za koju bi rekli 'neće on'. Vi mislite da vaš pas neće ujesti, međutim se to dogodi. Uzrok može biti i nesocijalizacija psa. Svi vlasnici, bez obzira na rasu, moraju od malena da rade na socijalizaciji psa.

01:02 OKIDAČ ZA NAPAD PSA MOŽE BITI OSMEH JER POKAZUJETE ZUBE Stručnjak povodom napadnute devojčice: To je odraz ponašanja vlasnika!

Potom je rekao šta dovodi psa do ovakvih napada:

- Pre svega, to je odraz ponašanja njihovih vlasnika. Najčešći napadi su na decu između četiri i deset godina. Uglavnom se napad vrši, zbog visine deteta, u predelu vrata, ali u ovom slučaju je to bio trbuh, očigledno je devojčica hranu držala u predelu stomaka. Okidači su cika, vrika, dreka, pogled u oči, nećete verovati ali i osmeh. Dete iz najbolje namere se osmehne dok prilazi psu i tako pokaže zube, ali psi to mogu da razumeju na totalno drugi način.

Novinar Kurir TV Svetozar Čubrilo na kraju je dodao da je prema rečima PR Kliničkog centra Srbije Jovane Uhrin stanje devojčice stabilno i da se njeno lečenje nastavlja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs