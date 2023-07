"TESLA JOŠ 1900. GODINE U 12 TAČAKA OPISAO SADAŠNJU GENERACIJU" Abramović uživo u programu pokazao PATENT iz Tesline laboratorije

Jedan od najbrilijantnijih umova i jedan od najvećih pronalazača u Srbiji i u svetu rođen je na današnji dan, davne 1856. godine. Iako godine prolaze, njegov sjaj je samo jači.

Sa preko 700 patenata Nikola Tesla se, uz Faradeja, smatra najvećim pronalazačem u istoriji nauke. U njegovu čast jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime - tesla.

Ono što je ipak zanimalo, a i dan danas više zanima svetsku populaciju, jeste njegov privatni život, koji je u najmanju ruku bio mističan i ispunjen kontroverzama. Preminuo je u Njujorku, sam, u hotelskom apartmanu. Gradonačelnik Njujorka je tada rekao - "Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje još veće".

O blistavom umu Nikole Tesle u "Pulsu Srbije" razgovara prof. Velimir Abramović, istraživač lika i dela Tesle i Viktor Lazić, osnivač Udruženja "Adligat" i književnik.

Abramović se prvo osvrnuo na genijalnost Tesle koja je obelodanjena još 1900. godine, a sprovodi se i dan danas.

- Danas sa mobilnim telefonom možete da zovete koga hoćete i to besplatno. Možete da zovete Indiju, Kinu, Ameriku... A, Tesla je to prorekao u članku 'Svetski sistem' koji je objavljen 1900. godine u 12 tačaka. To je naša generacija opisana vrlo detaljno. Kada pogledate Nastradamusove tvrdnje, to je sve nešto nejasno, neke kataklizme, ne znate da li se odnosi na ovaj ili neki naredni vek, dok je Tesla sve to opisao na veoma detaljan i jasan nivo - započeo je Abramović, pa nastavio:

- Ne samo da je pogodio temu stvari, već i njihov tok. Bukvalno je išao korak po korak, odnosno po redosledu kako će koji pronalazak da se uvede u civilizaciju. Pazite, to je bila 1900. godina, a recimo braća Rajt su počeli oko aviona 1909. godine, znači u to vreme nije bilo maltene ničega. Tesla je ujedno i najbolji prorok ikada, ali i najtačniji s obzirom na to da je maltene sve ostvareno ili će biti.

Potom se osvrnuo na neke unikatne, manje poznate, patente koje je osmislio najveći inovator svih vremena:

- To je ustvari, citiraću ga, otkriće stacionarnih talasa 1899. godine u Koloradu. Ti patenti postoje na internetu, kao i svi njegovi patenti. On je radio prenos talasa oko i kroz zemlju i to jedan i po put brže od svetlosti. On je preko stacionarnih talasa postavio teoriju surpotnu teoriji relativnosti. Najgore je što je potpuno izignorisan, nisam čuo da je neko ponovio eksperiment, prave se da ne postoji taj eksperiment.

Potom je izvadio, odnosno doneo patent koji je dobio iz Dejtona, odnosno iz laboratorije za materijale gde je Tesla radio dugo godina.

U objektu se nalazi tzv. Teslin zrak smrti, koji je prvo nazvan zrakom mira, a o poreklu imena i prezentaciju usred studija, pogledajte u priloženom videu:

