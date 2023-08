ŠOK! EVO KADA ĆE SE POKLOPITI PLAVI MESEC I SUPERMESEC! Astronom objasnio retki fenomen od kojeg ljudi strahuju

Redak nebeski spektakl zvani "supermesec" obasjao je nebo sinoć, donoseći nezaboravan prizor koji će se ponoviti tek za 14 godina. Astronomi ističu da se ovakva pojava dogodila poslednji put 2018. godine, a sledeću priliku za posmatranje imaćemo tek 2037. godine.

O ovoj temi danas razgovarali su voditelji emisije Puls Srbije sa Jovanom Aleksićem iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

foto: Kurir tv

On ističe da u srpskom jeziku razlikujemo mesec kao kalendarsko doba i nebesko telo.

- Vreme između tih faza iznosi 29 i po dana, kalendarski mesec ima 30 dana. Pun mesec ne pada na isti dan na kalendarski mesec. U jednom trenutku može biti pun mesec i dva puta u jednom mesecu - objašnjava Aleksić.

Ta pojava, ističe on, naziva se "plavi mesec".

- U medijima se ističu vrednosti da je on do 14 odsto veći i do 30 odsto sjajniji i to je tačno, ali ovako kada se kaže 14 odsto veće to ne može da se razume - rekao je, pa demonstrirao gledaocima o čemu je reč.

foto: Kurir tv

- Ova loptica je mesec. Mesec ne kruži oko zemlje kružnom, nego eliptičnom putanjom. To znači da je u jednom momentu dalji, a u jednom bliži. Kada je bliži vidi se kao da je veći - prikazao je Aleksić i nastavio:

07:25 ŠTA SE DEŠAVA SA MESECOM U OVOM PERIODU I ZAŠTO JE TAKO OGROMAN?

- Kamera je sada ispred mene 40, 50 centimetara - rekao je a zatim prikazao kako se mesec pomera ta košto je približio lopticu kameri, pa udaljio "mesec":

- Razlika nije veoma velika, vizuelno, zar ne? Mesec jeste i veći i sjajniji. Mesec koji je ovako blizu, dešava se u ovom svojstvu, jednom u dve do tri godine. Pošto se mesec kreće po eliptičnoj putanji, najbliža udaljenost je oko 365.000 kilometara, a najdalja je oko 405.000 kilometara - precizirao je.

foto: Kurir tv

Kada se poklope supermesec i plavi mesec, trebaće više godina, kaže Aleksić, i ističe da Mesec ne utiče na naše zdravlje "svojom blizinom".

- Malo su veće plime i oseke ali ništa do te mere da može uzrokovati kataklizmu i katastrofalne promene - dodao je Aleksić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

06:13 Da li će razvoj satelitske tehnologije biti presudan u geopolitici sveta?