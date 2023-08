GORI SRBIJA! RHMZ UKLJUČIO CRVENI METEOALARM JOŠ JUTROS U 5: Upozorenje na žegu, živa danas skače i do 38! (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros u 5 sati upozorenje na visoke temperature za područje Srbije.

U upozorenju RHMZ piše da će se u Srbiji do ponedeljka, 28. avgusta zadržati veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a u Beogradu oko 37 stepeni Celzijusa.

Prognoza za danas

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura biće 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru će na Pešterskoj visoravni biti maglovito. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 16 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 20 do 24, a najviša oko 37 stepeni.