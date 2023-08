ŠTA SU "URBANE POPLAVE" I DA LI PRETE SRBIJI? Hidrolog otkrio i da li će biti SUPERĆELIJSKIH oluja, RHMZ: Moguće izlivanje 8 reka

U Srbiji je danas znatno svežije u odnosu na prethodne dane. Sa nižim temperaturama stigle su i padavine koje nisu jakog intenziteta, kako je to ranije bilo najavljeno.

Repulički hidrometeorološki zavod najavio je pljuskove sa grmljavinom koji će posle podne i uveče u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti intenzivniji uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni pljuskova.

Duvaće slab i umeren, na planinama ponegde i jak južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 23, a najviša od 27 do 31 stepen.

Juče je Republički hidrometeorološki zavod objavio da će usled jakih padavina biti moguće i "urbane poplave"

Dejan Vladiković, hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, objasnio je termin "urbane poplave".

Urbane poplave nastaju u naseljenim mestima kada velika količina kiše padne u kratkom vremenskom periodu i kišna kanalizacija ne može efikasno da ukloni tu vodu, pa dolazi do plavljenja saobraćajnica, podzemnih prolaza, podruma...

Osvrnuo se i na vreme koje će nas pratiti do kraja nedelje

Što se tiče izgleda vremena, tokom današnjeg dana, srede i prvog dela četvrtka očekuje se nestabilno vreme sa kišom i pljuskovima, a zatim sledi stabilizacija vremena sa porastom temperatura.

Potvrdio je i da se ne očekuju nove superćelijske oluje u narednom periodu.

Sovilj: Od srede do kraja nedelje svežije vreme

Slobodan Sovilj je istakao i da će od srede do kraja nedelje biti svežije i prijatnije vreme.

- Što se tiče trenutne mesečne prognoze za septembar ona pokazuje da će ovaj septembar biti topliji od proseka plus dva stepena što znači da će u nižim predelim a srednja maksimalna temperatura biti od 23 do 27 stepeni, a ako to prevedemo na broj letnjih dana to znači da nas narednog meseca čeka od 12 do 17 letnjih dana sa maksimalnim dnevnim temperaturama preko 25 stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima prosečna količina padavina u septembru će biti do 45 do 75 mm na mesečnom nivou.

- Padavine će biti češće početkom i krajem septembra dok će sredina meseca biti bez padavina. Ove količine padavina su prosečne za septembar ako pogledamo prethodni tridesetogodišnji period, ali je s druge strane manja količina padavina u odnosu na septembar prošle godine kada je na primer u Beogradu palo 100 mm kiše za mesec dana.