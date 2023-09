OVAJ TALAS KORONE NE MOŽE DA SE POREDI SA OSTALIMA! Podvarijanta sa 30 MUTACIJA zabrinjava naučnike, ovo su simptomi

Svetska zdrastvena organizacija je u maju saopštila da korona virus više nije veliki globalni zdrastveni problem, ali da će virus i dalje mutirati, da će se povremeno javljati talasi povećanog broja inficiranih, onih sa težom kliničkom slikom, hospitalizovanih pa i smrtnih slučajeva.

"Mi se upravo nalazimo u jednom od tih talasa koji ne može da se poredi sa prethodnim, ali porast broja obolelih je evidentan i globalno i kod nas u prethodnih nekoliko nedelja. I to je razlog da dodatno obratimo pažnju na simptome koji mogu da ukažu na koronavirus", kaže epidemiološkinja Vesna Mioljević.

Preporuka za vakcinaciju protiv gripa i koronavirusa

Promene u genomu virusa, odnosno mutacije karakteristično je za sve viruse, i to je osobina prilagođavanja virusa spoljnim okolnostima, ali pre svega u našem organizmu gde virusi izazivaju znake i simptome infekcije. Od onog originalnog vuhanskog soja koronavirusa do danas su prošle četiri godine, i pojavile su se mnoge varijante i podvarijante tog virusa.

"Od početka 2022. godine dominira omikron varijanta, odnosno neke njegove podvarijante. Od februara meseca pa do avgusta pojavile su se još dve nove podvarijante omikrona, to su 'eris' koji dominira u Evropi i 'pirola' koja ima više mutacija, a što je veća mutacija veće su šanse i za prenošenje i širenje bolesti, teže kliničke slike, ali za sada nema indicija da se to dešava", objašnjava doktorka Mioljević.

"Pirola je podvarijanta koja ima više od 30 mutacija zbog čega zabrinjava naučnike. Lakše se širi, prenosi i izaziva težu kliničku sliku", rekla je dr Vesna Mioljević, epidemiološkinja iz Kliničkog centra Srbije.

Kada je reč o simptomima doktorka kaže da nema velike razlike od onoga što je uočeno od početka epidemije: uglavnom je to gušobolja, sekrecija iz nosa, malaksalost, što su sve blage kliničke slike i na osnovu toga je teško reći da li se radi o koronavirusu, gripu ili nekoj drugoj respiratornoj infekciji. Zbog toga je najbolje uraditi testiranje, posebno kod starijih osoba i onih koji boluju od hroničnih bolesti srca, pluća, bubrega.

"S hladnijim danima raste i broj obolelih od različitih vrsta respiratornih infekcija. Očekujemo da će se pojaviti i virus gripa, shodno tome naša je preporuka vakcinacija protiv svih zaraznih bolesti, jer ih na taj način možemo prevenirati, dakle i protiv virusa gripa i protiv koronavirusa", kaže epidemiološkinja.

Situacija u bolnicama pod kontrolom i stabilna

Radna grupa Ministarstva zdravlja za postupanje u uslovima pandemije kovid-19 sastala se pre tri dana i donete su mere, koje se pre svega odnose na nošenje maski u zdrastvenim ustanovama. Maske treba da nose zdrastveni radnici ali i pacijenti koji dolaze i čekaju na ambulantne preglede.

"Shodno porastu broja obolelih u narednim nedeljama, Radna grupa će se ponovo sastati. Nadležne institucije, i gradske i republičke, prate situaciju i u koordinaciji su upravo kako bi doneli preporuke i informacije koje dalje idu u opštu populaciju", ističe doktorka Mioljević.

Kada je reč o trenutnoj kliničkoj slici, doktorka kaže da najveći broj obolelih ima blažu kliničku sliku, mali je broj hospitalizovanih sa pneumonijama.

"Podvarijanta 'eris' i dalje daje blage kliničke slike, naravno ne možemo predvideti ništa, ali situacija u bolnicama je pod kontrolom i stabilna, svi se ponašamo prema novim preporukama, a razvoj epidemiološke situacije usloviće promenu ili pooštravanje mera", rekla je u razgovoru za RTS doktorka Vesna Mioljević epidemiološkinja iz Kliničkog centra Srbije i članica Radne grupe za borbu protiv korona virusa.

