DOKTOR UPOZORAVA DA JEDNA IZUZETNO ZDRAVA NAMIRNICA MOŽE DA UBIJE BEBU! Kaže da mnogi roditelji iz neznanja decu dovode u opasnost

Skoro osam i po miliona ljudi pogledalo je video koji je doktor Sem iz Singapura objavio na Tiktoku, a tiče se ishrane beba.

Toliko pažnje privukla je jedna uznemirujuća činjenica - da je bebama vrlo opasno davati med jer to može da znači smrt, a to mnogi roditelji očigledno ne znaju.

On upozorava roditelje da med kod beba može da izazove botulizam, bolest koja može da bude fatalna ili da izazove oštećenje nerava i paralizu.

Ispostavlja se da deca mlađa od godinu dana ne bi trebalo da jedu nimalo meda, ni kašičicu, jer bi mogao da bude kontaminiran bakterijom Clostridium botulinum.

Američka kontrola trovanja takođe upozorava da med ne treba davati bebama.

- Deca mlada od 12 meseci su u riziku od botulizma ako se hrane medom ili bilo cime sa medom. Spore botulizma mogu se naći u medu, a kada se progutaju, oslobađaju toksin - stoji u upozorenju na Posion.org.

Iz čuvene bolnice Mount Sinai kažu da stručnjaci ne znaju koliko je tačno vremena potrebno da se simptomi razviju, ali procenjuju da je to za oko tri do 30 dana. Simptomi su, između ostalog, zaustavljanje ili usporavanje disanja, zatvor, opušteni očni kapci, grčevi.

- U periodu od nekoliko dana dete može da se akutno razboli. To znači da će možda biti potrebno lečenje u odeljenju za intenzivnu negu, uključujući respirator - nastavlja se u upozorenju, uz napomenu da botulizam kod novorođenčadi može biti opasan po život.

Dr Sem je inače naveo primer dvomesečnog dečaka koji nije imao zdravstvenih problema i sisao je - sve dok nije počeo da dobija misteriozne tegobe. Iznenada je prestao da pije mleko, što je trajalo nedelju dana. Roditelji su ga odveli lekaru, koji je primetio da beba ima loš tonus mišića. Stanje bebe se pogoršalo za par nedelja, dobijao je napade, infekciju grudnog koša i otežano je disao.

- Medicinski tim je uradio mnogo testova, ali nije mogao da pronađe osnovni problem. Njegovo stanje se samo pogoršavalo do te mere da je primljen na intenzivnu negu. Sve je izgledalo izgubljeno dok mu nisu poslali stolicu na testiranje, gde su pronašli krivca, Clostridium botulinum. Ta bakterija proizvodi toksin koji parališe mišiće, a ako vam to zvuči poznato, to je zato što je taj toksin u osnovi botoks - objasnio je on.

Doktori su kasnije otkrili da je bakterija potekla iz cucle koja je bila prelivena medom.

Odraslima se ništa ne dešava kada uzimaju med, koji je inače jako zdrav, ali bebe mlađe od jedne godine nemaju dobro razvijena creva. A spore bakterija ulaze u creva i razmnožavaju se, što dovodi do dečjeg botulizma.

I iz Telefonskog savetovališta Halo beba Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd navode da je digestivni sistem kod dece fiziološki nezreo, menja se kako dete raste, te se neke namirnice mogu uvoditi u ishranu od šestog meseca, a neke moraju sačekati dok ne prođe prvi rođendan. Jedna od tih namirnica je i med.

- Med može u sebi da sadrži spore koje mogu da izazovu botulizam, bolest koja napada nervni sistem. U kasnijem uzrastu se to ne dešava zato što u crvenom traktu dolazi do njihovog razlaganja. U kupovnim proizvodima koji sadrže med (žitarice, kašice, keks) u toku pripreme se koriste visoke temperature koje uništavaju ove bakterije, te su kašice bezbedne.

Takode, CDC upozorava:

- Med može da sadrži bakterije koje izazivaju botulizam kod novorođenčadi, tako da ne hranite medom decu mlađu od 12 meseci. Med je bezbedan za one starije od jedne godine.

Kurir/Nova.rs