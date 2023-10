ALARMANTNO U NOVOM SADU, ŠKOLA POSLALA RODITELJIMA UPOZORENJE: Tragedija gotovo NEIZBEŽNA zbog TikTok izazova, evo o čemu je REČ

U Novi Sad je stigao strašan TikTok izazov koji inspiriše decu da istrčavaju na put ispred kola na šta je upozorio savet roditelja jedne novosadske osnovne škole, a čitav slučaj prijavljen je i policiji.

Kako se saznaje, policija je dobila prijavu da deca uzrasta od 8 do 10 godina bacaju neki sitan predmet na kolovoz, a zatim kada vide da dolaze kola istrčavaju ispred njih pod izgovorom da hoće da dohvate bačeni predmet.

- Nakon prijave koju smo dobili utvrđeno je da je reč o vrlo opasnom TikTok izazovu. Može se desiti da vozači ne primete decu jer to rade van pešačkog prelaza gde vozači manje obraćaju pažnju. Takva "igra" može dovesti do velike tragedije. Policija odavno apeluje na nadležne u školama i roditelje da upozore mališane da ne podležu nagovoru vršnjaka i da ne prave takve izgrede jer mogu dovesti i sebe i druge u veoma opasnu situaciju koja može imati i fatalan ishod - priča izvor iz novosadske policije koji je upoznat sa ovim incidentom.

foto: Shutterstock

Upućeno upozorenje roditeljima

Poslednji zabeleženi incident pomenutog opasnog TikTok izazova zabeležen je juče na uglu Ulice Kraljevića Marka i Bulevara kralja Petra prvog gde se u blizini nalaze dve osnovne škole pa roditelji i nadležni iz tih škola nisu mogli precizno da utvrde čiji učenici su podlegli izazovu.

Direktor jedne od škola uputio je juče preko saveta roditelja dopis i upozorenje svim roditeljima putem viber grupe da pripaze na svoju decu i da ih posavetuju da se ne upuštaju u bilo kakve "izazove".

- Direktor škole me je zamolio da vas obavestim o događaju. Škola je primila dopis od strane roditelja iz naše škole da su deca danas oko 11.50 časova na uglu Bulevara kralja Petra prvog i ulice Kraljevića Marka, na autobuskom stajalištu izletala pred automobile. Igraju se tako što bacaju neki sitan predmet na kolovoz i kada vide da nailazi automobil pritrčavaju da ga dohvate. Automobili su kočili i oni su to ponavljali više puta. U pitanju su sigurno neki TikTok izazovi ili slično. Škola će preduzeti neophodne korake, ali je potrebna i podrška roditelja. Napominju da ne znaju da li su to naša deca ili deca iz druge škole. O svemu je obaveštena policija - navodi se u saopštenju direktora jedne od škola u blizini koje se dogodio incident.

foto: Shutterstock

Učenici podlegli još jednom opasnom TikTok izazovu

Kako se saznaje, učenici starijih razreda podlegli su još jednom opasnom izazovu. Jedan od roditelja koji je imao priliku da vidi šta deca rade opisao je situaciju u kojoj su se našli i kaže da se tom izazovu "predaju" mahom dečaci uzrasta oko 12-13 godina.

- Oni povodljivi pristaju na nagovor vršnjaka da istrčavaju ispred automobila, obično nekih skupljih i luksuznijih vozila, i da fotografišu vozača u nameri da ga zbune - objašnjava naš sagovornik.

- Ne znam šta time žele da postignu. Verovatno da preplaše vozača što im svakako polazi za rukom. Zamislite da vam nekoliko dečaka istrči ispred automobila i počne da vas fotografiše. Blicevi sevaju, oni istrčavaju... Naravno da ćete odmah stisnuti kočnicu i ukopati se u mestu. A šta ako ih neko ne primeti na vreme? To je vrlo opasna "igra" koja može isto imati i fatalan ishod. Nadam se da će se dozvati pameti a i da će što više roditelja saznati za taj izazov kako bi opomenuli svoju decu da to ne rade - priča svedok još jednog opasnog TikTok izazova.

Kurir.rs/Blic