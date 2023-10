"HAJDE DA JE VRATIMO, OPET SE ZAPILA" Srpski taksisti sa debelim stažom sve OBELODANILI - poziv u 3 ujutru izazvao HAOS na mrežama

Vožnja taksijem zna da bude i više nego zanimljiva, pa zato ne čudi što mnogi tvrde da taksisti imaju najbolje priče u gradu. A koja su to najzanimljivija dešavanja vožnje taksijem, kako iz ugla dispečera, tako i iz ugla taksista ali i samih klijenata podlili su Srbi na internetu.

Sve je pokrenuo jedan gospodin, korisnik društvene platforme X. On je na svom profilu preneo priču žene koja je ranije radila kao dispečer, a kojoj je situacija sa klijentom u 3 sata ujutru bila dokaz da taksisti zaista imaju najsmešnije priče za prepričavanje.

- Svojevremeno sam radila kao dispečer taksija i dan danas znam da oni i taksisti imaju najbolje priče. Zove me lik u 3 sata ujutru, mrtav pijan, traži taksi za mesto udaljeno 40 km jer hoće da prosi devojku, februar mesec. Pitam ga da li je siguran. 'Jesam!'

Pošaljem kolegu, ali ga upozorim da je pijan. Pratim ih na mapi i vidim da su stali. Zovem kolegu pitam šta se dešava, a kolega odgovara 'nema cveća da joj odnese, ovaj bere badnjak - preneo je on originalnu objavu sa Fejsbuk profila Poštena vlajna.

foto: Zorana Jevtić, Filip Plavčić

"Hajde da je vratimo kući, opet se zapila"

Objava je odmah otišla u smeru raznih "ispovesti" onih koji pamte te neke vožnje taksijem.

- Žao mi onog dispečera kome sam jednom tražila taksi od Expo centra, on nije znao gde je to, ja ne znam naziv ulice i ne znam kako da objasnim i kažem 'kako ne znate gde je Ekspo centar na Novom Beogradu' a on meni: 'Gospođo, pozvali ste taksi službu u Kragujevcu' - napisala je jedna gospođa.

Situaciju sa taksistima iz Kragujevca imala je još jedna žena iz Beograda.

- Drugarica (trezna) pozvala dva vozila za nas nekoliko, vraćali se sa proslave neke, i kaže: 'jedno vozilo nam treba do centra, a drugo do Banovog brda'...i još se ubeđivala sa njima kao 'da da da Banovo brdo'. Kad ono bi Denino brdo u Kragujevcu - napisala je ona.

Jedna Tijana imala je zanimljivu situaciju sa dispečerima.

- 'Dobro veče Tijana' (toliko sam bila redovna). Kažem ja dobro veče ja sam negde iza Rudo kula (objasnim šta vidim oko sebe, ali nigde table gde piše ulica). Čujem poziv vozačima: 'Ajmo kolege da vratimo komšinicu iz Zemuna kući, opet se zapila van centra, ništa novo', završava dispečer - napisala je ona.

Kurir.rs/Blic