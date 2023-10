"PAPA PIJE XII KRSTOM JE BLAGOSILJAO USTAŠKE POKOLJE" Pršić: Znao je i nije uradio ništa da se ZLO ZAUSTAVI! Sada, postoje DOKAZI

Profesor dr Miloje Pršić, istoričar i Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" i razgovarali o ustaškim zločinima Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima i Romima tokom Drugog Svetskog rata.

foto: facebook screenshot

"Papa Pije XII Krstom je blagosiljao zločinačke akcije

Pršić je bio na dužnosti šefa arhiva, a prisećajući se idologije partije u SRJ naglasio je da se istina o zločinima nije istraživala jer se "čuvalo dobro komunističke Jugoslavije".

- Ćutalo se sve do polovine 80-ih godina. Bio sam na dužnosti šefa arhiva oružanih snaga. Poštovale su se parole "Bratstva i jedinstva" i partije i o tome se nije govorilo. Kada smo napravili inventar ustaškog arhiva od lista do lista, pripremili smo za objavljivanje, nisu dozvolili! Obrazloženje je bilo da ima dovoljno vremena i da se iz dokumenata objavljuje postupno. Vojni arhiv bio je jedna od institucija koja je to morala da uradi! - rekao je Pršić.

Kritičari kažu da papa Pije 12. nije imao hrabrosti da progovori o informacijama koje je imao, uprkos molbama savezničkih sila koje su se borile protiv Nemačke.

04:50 PAPA PIJE XII KRSTOM JE BLAGOSILJAO USTAŠKE POKOLJE Pršić: Znao je i nije uradio ništa da se ZLO ZASUTAVI! A sada, imamo DOKAZE

Veliki propusti i nedopustive greške koje su bile temelj novim zločinima:

- Ne bi se desila nedaća devedesetih godina da smo znali za razmere zločina od 1941. do 1945. godine. Čelni ljudi Nezavisne države Hrvatske su govorili jednu trećinu pobiti, jednu trećinu isterati, a jednu trećinu preveriti, odnosno pokatoličiti. E sad, Alojzije Stepinac je izveštavao papu Pija 12. čoveka koji je kao kardinal tražio da se uvede konkordat i da primat ima katolička crkva nad tom teritorijom. Dolazimo do 1937. godine. Hrvati su govorili da su dokumenti falsifikovani, ali dokumenta koja sada izlaze na površinu demantuju sve i govore da je Papa Pije sve znao, a ništa nije uradio da se to zaustavi! Čovek koji je krstom blagosiljao odlazak u akciju znao je za ubijanje, znao je za sve i ništa nije uradio da se to zaustavi- rekao je Pršić.

"Stepinac je znao da je ubijeno u kratkom periodu 5 vladika i 185 sveštenih osoba i 800 pravoslavnih objekata"

- Niko ne veruje da će Alojzije postati svetac. Postojao je čitav kompleks logora Jasenovac za koje je on znao. Na području NDH za koje je on znao. Uz njegovu dozvolu rušene su pravoslavne crkve i artefakte iz crkve odnosili su se u katolički muzej u Zagreb. Na temeljima sprske pravoslavne crkve podiže se katolička crkva. Stepinac je znao da je ubijeno u kratkom periodu 5 vladika i 185 sveštenih osoba i 800 pravoslavnih objekata i piše ono pismo da je preverno 240.000 Srba i to pismo postoji! Prema tome on tu kaže da se njihov plan realizuje u praksi - istakao je Pršić.

Kurir.rs.

