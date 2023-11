"DOMAĆINE SMRŠAO SI, TREBA TI JEDNA DOBRA DOMAĆICA" Luka sa Zlatibora dobija bračne ponude, devojke poludele, a on prvo hoće ovo

Luka Crepuljarević, momak iz sela Semegnjeva kod Zlatibora, postao je glavna atrakcija u domaćim medijima, o njemu priča čitava Srbija, kaže da je dobio hiljade komentara, stotine ponuda, kao i onih bračnih i sve to od kada je otkrio kako sa dvadeset jednom godinom provodi vreme sa kravama i ovcama dok pravi sir, muze, a za sve to vreme studira.

Pre 10 godina ostao je bez oca, ima sestru i majku i sticajem tužnih okolnosti jedina je muška glava u porodici. Nije ih izneverio, jer je ovaj mladi Zlatiborac odličan đak u Ekonomskoj školi, fantastičam domaćin i mladić za primer, a o svom selu uvek srdčano i poetski govori.

"Želeo sam sve to da prikažem, širom sam otvorio vrata svoga doma da uverim narod o tome što pričam, da je to zaista tako. Da pokažem svoje prelepo Semegnjevo i tu svoju stoku što imam, svoje domaćinstvo i sa ponosom sam pričao o tome i pričam", rekao je Luka Crepuljarević u Jutarnjem programu Prva TV i dodao mu je mnogo ljudi pisalo, da je dobijao razne komentare, pa i ponude:

"Mogu samo da kažem da su ljudi mene prepoznali, dobri ljudi i široka masa i zbog njih se ja javno eksponiram i eksponiraću se, jer su mi oni podrška i vetar u leđa. Upravo me te poruke vode. Napomenuo bih da nije lako u jednom danu poći iz Semegnjeva, ustati u pola 5, namiriti svu stoku i doći u Beograd gostovati, ali kada vam majke, bake, ljudi širom naše zemlje odaju priznanje, kažu da ste ih rasplakali, takvi neki mladi naraštaji koji se tek formiraju, kažu da pozitivno utičem na njih, ja sam ponosan i nije mi problem što nisam spavao noćas i nije mi ništa teško jer šaljem neku lepu poruku", rekao je Luka.

Luka je dobijao i bračne ponude, a njegova majka navodi da je on još uvek mlad i da ima vremena za sve. Čak je i Luka naveo da je to užasno smešno, pomalo i urnebesno.

"Juče mi je jedna devojka napisala 'domaćine smršao si, treba ti jedna dobra domaćica'. Znači to su ponude... Jako mi je interesantno da još ima dobrih devojaka koje prepoznaju prave momke, ovim putem bih hteo da kažem da ne treba žuriti, hoću da završim svoju školu i da napravim nekoliko objekata, kao što sam počeo tu štalu i tako. Ima vremena, ne bih se ženio još pet godina, da imam još fore za momački život", rekao je Luka i dodao da ponekad zapeva dok kupi seno "Oj, livado, rosna travno". Njegovo mišljenje je da će budući naraštaji živeti na selu i da će selo dobiti na značaju kada tad.

Mnoge poznate ličnosti su mu se obraćale i pisale, a Luka je ponosan zbog toga što ga glumci, pevači i ljudi koji su uspeli u životu prepoznaju, najviše ga je iznenadila Sloboda Mićalović.

"Ona je podelila na svoj Instagram moju priču, pa i MIloš Biković. Ne mogu da se hvalim, ali ne mogu da ispratim ko me je sve zapratio, imam mnogo zahteva, smešno mi je uveče kada legnem do ujutru imam preko sto novih pratilaca. Spava li taj narod, šta radi, nego gledaju Luku, to mi je interesantno. Pita me baš jedna drugarica 'kako se osećaš što te je zapratio Miloš Biković?'. Rekoh joj super, nisam ni znao da me je zapratio, posle odem na njegov profil i piše 'uzvratite praćenje', jako mi je drago, znam da je Miloš Biković prošao ne samo našu, nego i inostrane scene. Kada jedna takva osoba prepozna moj rad, trud i priču onda sam ponosan. Zato se borim i boriću se da ujutru namirim svoju stoku, a posle sa ponosom priča o svom selu i hoću sve", rekao je on.

