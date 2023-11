SA BIOTEHNOLOGIJOM I SRBIJA HRLI U BUDUĆNOST! Direktor BioSense otkrio šta donosi gradnja BIO 4 kampusa: Potreban je URAGAN U LEĐA

Profesor i doktor Vladimir Crnojević, direktor Instituta BioSense, gostovao je u emisiji Puls Srbije u razgovoru sa voditeljem Milošem Anđelkovićem o genetičkom inženjerstvu i izgradnji BIO 4 kampusa.

foto: Kurir tv

On je rekao da je pravi trenutak za to i da će se u budućnosti sve oslanjati na ova dva procesa i pojasnio širi značaj ove izgradnje za naučnu zajednicu Srbije.

- Biotehnologije će se u budućnosti sve više oslanjati na informacione tehnologije. Srbija ima kapaciteta, ali je potreban jedan vetar, uragan u leđa da bi se krenulo u pravom smeru. U jednoj tački imaćemo pristup vrhunskoj opremi koja postoji u najjačim institutima na svetu i povezivanje sa privredom i ostalim subjektima na jednom mestu koja će doneti promenu u inovacijama i naučnim istraživanjima - rekao je Crnojević.

foto: kurir tv

Umesto gledanja na televiziji kako se to radi u inostranstvu, mladi naučnici imaće iskustvo da rade sve vrste eksperimenata u svojoj zemlji.

- Imamo razvoj biotehnologije i informacione tehnologije do dramatičnih mera i ubrzanja. Da kažemo da ćemo biti u mogućnosti da za ljude pravimo personalizovane lekove! Da spojimo informatiku i biotehnologiju, ali to je samo početak, a nebo je granica - optimističan je profesor.

foto: kurir tv

Važnim za Srbiju istakao je fokus.

- Srbija ima veliki potencijal u biotehnologiji. Ne može da se rasprši na sto strana. Naša strategija ne može da bude sve. Odluka da ovo bude strategija za budučnost je važna i ovo je samo prvi korak na putovanju u budućnost - rekao je Crnojević.

Spoj podataka sa različitih dostupnih izvora i povezivanje sa karakteristikama zemljišta dolazi se do toga da može da se pravi precizna metoda da se izabere seme koje će se posaditi, a idealno je za neko područje.

- Obični građani kada im nije dobro pa odu kod lekara postaju svesni biotehnologije. Rad na tome da se pojasni da je ona osnova ekonomija budućnosti i društva zasnovana na znanju, to jeste potrebno da se razume i da je to put kojim Srbija ide. Imamo istraživačke i državne institucije. Postojalo je to razjedinjavanje, ali sada su svesni da je okupljanje bitno za dobre rezultate - pojasnio je Crnojević.

Kurir.rs

