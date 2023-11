TAČNA SATNICA - EVO KADA NAM STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Očekuju nas obilne padavine, u ovim delovima Srbije biće NAJGORE

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, vrlo brzo nas očekuje nas novi preokret vremena.

Srbiju danas očekuje povećanje oblačnosti, ali će veći deo dana biti suvo i relativno toplo za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C, u Beogradu do 21°C, a toplo jesenje vreme biće praćeno slabim jugozapadnim vetrom.

Pred sam kraj dana sledi jača promena vremena.

Već negde posle 16, 17 časova do severozapada Srbije, pre svega do Bačke i Srema očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ovo pogoršanje vremena sa padavinama tokom večeri i noći proširiće se i na ostale predele Srbije.

U sredu rano ujutro najobilnije padavine očekuju se u zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu, dok će istovremeno padavine u Vojvodini prestati.

U toku prepodneva i sredinom dana talas veće količine padavina premeštaće se prema jugu, pa će biti najobilnije u južnim i centralnim predelima, dok se na severu očekuje razvedravanje, posle podne i uz sunčano vreme.

Kiša će najduže padati na jugu Srbije, sve do večeri kada će tek uslediti razvedravanje.

Inače, u većem delu Srbije očekuje se da padne od 5 do 15 litara kiše po kvadratnom metru, a u zapadnim, centralnim, severoistočnim i južnim predelima od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru.

U sredu ujutro sa severa se očekuje i prodor hladnog fronta, koji će prvo preći preko Vojvodine, potom i preko ostalih predela Srbije, uz prolazno pojačan severozapadni vetar i uz prili osetno svežije vazdušne mase sa severa.

Maksimalna temperatura biće u sredu od 10 do 16°C, a zbog oblačnog i kišovitog jutra, minimalna jutarnja temperatura neće se mnogo razlikovati od maksimalne dnevne.

U četvrtak sledi kratkotrajna stabilizacija vremena, pa će biti sunčano, ali će jutro biti hladno, ponegde i uz slab mraz.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 6°C, maksimalna dnevna od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Već u petak sledi novo pogoršanje vremena, a nakon kratkotrajnog otopljenja, uz jak jugoistočni vetar, vikend donosi jače zahlađenje vremena i severozapadni vetar, a kiša će na višim planinama u subotu tokom dana preći u susnežicu i sneg.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 11 do 15°C, one su juče i danas za oko sedam stepeni više od proseka, da bi narednih dana usled zahlađenja bile uglavnom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.

Dakle, iako nas u narednom periodu očekuju niže temperature vazduha i dalje nema onog jačeg zahlađenja na vidiku koje bi više nalikovalo zimskom vremenu, a vreme će narednih dana polako poprimati prave jesenje karakteristike.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

01:41 SVE JE OVO IZRAČUNATO PRE 3 MESECA! Čuveni meteorolog upozorava: Očekuje nas predah, A OVOG DATUMA ĆE BITI JAČE PADAVINE!