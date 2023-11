SVI SE ŽALE NA ISTE SIMPTOME! Domovi zdravlja puni: Varičele, mononukleoza, korona, grip... 6 VIRUSA HARA SRBIJOM

Novembar jeste mesec kada se očekuje porast broja obolelih od raznih virusa, i trenutno su u opticaju oboljenja slična gripu, korona, stomačni, adenovirusi, ali i varičele i infektivna mononukleoza.

Prema zvaničnim podacima, u poslednjih sedam dana u Srbiji, od kovida je obolelo 3.862, tačnije kod toliko osoba je virus potvrđen, ali najverovatnije da se je obolelih više jer se zbog blagih simptoma mnogi ne jave lekaru, dok grip nije potvrđen zvanično, ali sve više ima obolelih od virusa sličnih gripu.

Grip i slična oboljenja

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki iz Zavoda za javno zdravlje u Subotici potvrđuje da grip za sada nije dokazan u Severnobačkom okrugu.

- Imamo obolele sa kliničkom slikom gripa, ali zvanično grip nije potvrđen. Osoba ima visoku temperaturu, bolest je naglo krenula i narušeno je opšte stanje, ali nemamo uzročno dokazano za sada da je grip u pitanju i zato kažemo da je oboljenje slično gripu. U našem okrugu, u SBO, prošle nedelje smo beležili 72 slučaja. Pacijenti su se javili lekaru i na osnovu kliničke slike je moglo da se posumnja u grip, ali nije dokazano. Najviše je reč o deci uzrasta od 0 do 14 godina, što je očekivano – kaže za dr Nebojša Bohucki.

foto: Shutterstock

Kovid

U SBO dnevno ima do 10 obolelih od kovida. U pitanju su Subotica, Mali Iđoš i Bačka Topola.

-Broj aktivno obolelih je mali, a objašnjenje je u tome što je aktuelni soj „eris“ blago oboljenje i oboleli se ne obraćaju lekaru. Simptomi su curenje nosa, bol u grlu, blagi kašalj, ali se javlja i dijareja. Kod teže kliničke slike se obično jave lekaru, testiraju se i tako i otkrijemo šta je u pitanju, ali je broj mali – kažu u ZZJZ.

Infektivna mononukleoza

Dr Nebojša Bohucki potvrđuje da raste broj obolelih od infektivne mononukleoze. Oboljenje ima nekoliko uzročnika, a najčešće, u 90 odsto slučajeva to je „Epštajn bar“ virus, ali postoje i drugi, među kojima je i adenovirus.

-Ne postoji obavezno zakonsko prijavljivanje i ne možemo znati tačno broj obolelih, jedino možemo nezvanično iz laboratorija imati podatke. Po tim podacima u našem okrugu raste broj obolelih. Naziva se i bolest poljupca, ali naziv je delimično tačan, jer se „Epštajn bar“ virus nalazi u pljuvački. Može osoba da se razboli ako pije iz iste čaše ili flaše. Upravo to rade tinejdžeri na ekskurzijama, na sportskim druženjima, ali može da se dobije i prilikom korišćenja istog escajga, deljenja užine, ako neko zagrize jabuku ili sendvič – kaže dr Nebojša Bohucki.

foto: Shutterstock

Bolest se javlja najčešće u uzrastu od 15 do 24 godine, kada se po pravilu i beleži bolest. Što je osoba mlađa blaža je klinička slika.

-Ako neko rano dođe u kontakt sa „Epštajn bar“ virusom neće imati kliničku sliku infektivne mononukleoze ili će biti veoma blaga i neće biti prepoznata. Dok u uzrastu od 15-24 po pravilu nastaje tipična klinička slika, a to je jaka bol u guši, narušeno stanje, malaksalost, visoka temperatura. Može da nastane ozbiljnija klinička slika ako budu zahvaćene slezina i jetra i kada dolazi do njihovog uvećanja. Najopasnija komplikacije je prsnuće slezine. Upravo zbog toga osoba treba da miruje, oporavak je nedelju – dve, može nekada biti i četiri nedelje. Dobro bi bilo da dete od četiri do šest nedelja nema teže naprezanje i pre svega da izbegava kontaktne sportove, rvanje, košarku, fudbal – objašnjava dr Bohucki.

Varičele

Ovčje boginje bukvalno haraju, kaže dr Nebojša Bohucki.

-Kolege pedijatri mi potvrđuju i kažu da neki od vrtića imaju manje dece u vrtiću nego što ih je odsutno. Ovaj period je sada vrhunac, može se slobodno reći da je epidemija, iako zvanično nije proglašena. To je endemska bolest, odomaćena, ali ponekad se javlja u talasima kada imamo veći broj obolelih i to se trenutno događa u našoj sredini. U jednoj smeni po pedijatru bude i do desetak dece sa varičelama – kaže epidemiolog.

Tridemija

Dr Bohucki je nedavno govorio o respiratornom sincicijalnom virusu (RSV), i rekao je da zajedno sa kovidom i gripom može da uzrokuje tridemiju.

- RSV je naročito opasan što je osoba mlađa. U prvih 12 meseci života daje najtežu kliničku sliku, a naročito prvih šest meseci, posebno ako je reč o prevremeno rođenom detetu, a njih ima sve više. Nastaje klinička slika respiratorne bolesti, a to znači da je povišena temperatura, gubitak apetita, kašalj, kijanje, curenje nosa i liči na prehladu. Međutim, moguće je da bude i teža klinička slika, pogotovo u prvih šest meseci. Može nastati bronhiolitis i pneumonija, odnosno, zapaljenje pluća. Ova stanja mogu da zahtevaju hospitalizaciju – rekao je epidemiolog i dodaje da očekuje tridemiju čim grip počne da raste uz RSV.

- RSV je najveći izazov zato što se dete retko šalje na dijagnostiku, ne prepozna se. Ljudi misle jedva ga ima, ali ne, RSV uveliko hara. Čak je zanimljivo da i odrasle osobe preko 65 godina mogu da obolele od njega, ali se to pre nije znalo. Mislilo se da je to samo bolest dece – kaže dr Nebojša Bohucki.

Adeno i stomačni virusi

Adenovirusi su stalno prisutni, imaju široku kliničku sliku, mogu da je jave kao grip ili infektivna mononukleoza, nekada može u kliničkoj slici da bude i dijareja.

-Uglavnom ostaje neprepoznat i lekar kaže da je u pitanju viroza, što je tačno jer je to virusno oboljenje koje daje razne manifestacije. Mogu da se jave čak i kožne promene na telu. Postoji veliki broj serotipa. Ima i stomačnih virusa u ovom periodu, a zanimljivo je da kada nam stignu podaci za kovid vezani za kliničku sliku, uz temperaturu, bol u grlu, vidimo da se javlja i dijareja. Sada jeste vreme virusa, čak i varičela. Ovo je njihovo vreme i mora ih sada biti. Sve ovo je potpuno očekivano. Procesi krenu u oktobru i onda se zahuktavaju, a u novembru dolazi do vrhunca – zaključuje epidemiolog.

Simptomi novog soja korone

visoka temperatura ili drhtavica

kontinuirani kašalj

zapušen nos ili curenje iz nosa

osećaj umora ili iscrpljenosti

upala grla

glavobolja

bolno telo

osećaj bez daha

gubitak ili promena čula mirisa ili ukusa

gubitak apetita

dijareja

osećanje bolesti

foto: Shutterstock

Simptomi gripa

Simptomi gripa se javljaju veoma brzo.

iznenadna visoka temperatura

bolno telo

osećaj umora ili iscrpljenosti

suvi kašalj

upala grla

glavobolja

teškoće sa spavanjem

gubitak apetita

dijareja ili bol u stomaku

osećati se bolesno

foto: Shutterstock

Simptomi prehlade

Simptomi su isti kod odraslih i dece, javljaju se postepeno. Ponekad simptomi traju duže kod dece.

zapušen nos ili curenje iz nosa

upala grla

glavobolje

bolovi u mišićima

kašalj

kijavica

povišena temperatura

pritisak u ušima i licu

gubitak ukusa i mirisa

(Kurir.rs/Blic)