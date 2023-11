"3,2,1-ZED" U ČAČKU! Ogromno interesovanje za tribinu o zamkama u virtuelnom svetu

3,2,1-Čačak! U organizaciji Udruženja "3,2,1-Srbija", istoimenog projekta od nacionalnog značaja, u Čačku je održana tribina "3,2,1-Zed, zamke koje sa sobom nosi virutalni svet".

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović otvorio je tribinu po nazivom "3,2,1-ZED Zamke koje sa sobom nosi virtuelni svet", a za predavanje koje je tokom tribine održano, vladalo je veliko interesovanje među Čačanima svih generacija pa je sala skupštine grada bila ispunjena do poslednjeg mesta.

foto: 321 Srbija

Istraživanje koje je sprovedeno u avgustu tekuće godine na reprezentativnom uzorku od više od 1000 pripadnika zed generacije u Srbiji pokazuje da mladi provode oko osam sati slobodnog vremena na internentu. Činjenica je i da je više od 90 odsto dece dobilo svoj prvi mobilni telefon pre osme godine.

Zakonom je propisano i da dete do 13 godine ne bi trebalo da ima društvene mreže, podsetila je u ime Udruženja 321 Srbija, Višnja Živković.

Svaki mobilni telefon ima opciju da ograničite upotrebu korišćenja telefona deci. Postoje razne aplikacije za roditeljsku kontrolu. Međutim, ono gde zapravo ulazimo u novi zamku je konflikt sa decom , to oni shvataju kao kaznu i to nije dobar način. Ono što je dobro je da im se objasni zbog čega to nije dobro i na koji način to utiče na njihovo mentalno zdravlje, ali i na stil života”, istakla je na predavanju, Višnja Živković.

foto: 321 Srbija

Osnovni cilj projekta je da se zaposlenima u obrazovnom sistemu, roditeljima kroz interaktivnu tribinu ukaže na značaj poboljšanja procesa komunikacije. Naime, važno je da se ukaže na sve opasnosti koje sa sobom ,,nosi” digitalno doba, ali I da se razumeju potrebe zed generacije koja je prva rođena u digitalnom dobu.

Kurir.rs/321 Srbija