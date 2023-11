RHMZ IZDAO DVA UPOZORENJA! Zastrašujuće jak vetar, a onda potpuni temperaturni OBRT - Vremenska prognoza za CELU NEDELJU

Nakon kratkotrajnog delimičnog razvedravanja i prestanka padavina, tokom naredne noći i u utorak uslediće novo naoblačenje s kišom.

Duvaće jak južni i jugozapadni vetar, naročito na planinama, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata od 85 do 100 km/h.

Priliv toplijeg vazduha, ali i temperaturna inverzija u plitkom sloju (najizraženija u Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama i u brdsko-planinskim predelima istočne i jugozapadne Srbije) usloviće u tim oblastima mešovite padavine: sneg i kišu, koja će se lediti na tlu. Vetar će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni.

U sredu kiša i sneg

U sredu ujutro i delom pre podne slabe mešovite padavine (kiša i sneg) očekuju se ponegde i u Vojvodini i na području Beograda, ali će tokom dana uslediti postepeno razvedravanje.

Upozorenje za područje Srbije za utorak

U Timočkoj Krajini, kao i u brdsko-planinskim predelima i po kotlinama u utorak (28.11.) se očekuju mešovite padavine: sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu. U košavskom području (naročito na jugu Banata) i na planinama duvaće jak i olujni vetar, naročito u prvom delu dana, u Beogradu sa udarima do oko 60 km/h, a na jugu Banata i od 85 do 100 km/h.

Upozorenje za područje Srbije za petak i subotu

Nagli porast temperature u većini mesta. Na planinama intenzivno toplјenje snega u kombinaciji sa jakim južnim vetrom. U toku noći, u subotu ujutro i pre podne toplјenju će dodatno doprineti kiša (intenzivnija na zapadu i jugu Srbije - od 10 do 30 mm za 12 časova).

U četvrtak i petak nagli porast temperature

Već u četvrtak (30.11.) nakon jutarnjeg mraza, -5 do 0 °S, tokom dana će biti toplije, od 4 °S na istoku do 13 °S na zapadu Srbije. Počeće ponovo da duva jak južni i jugozapadni vetar. Najtoplije će biti u petak (01.12.) sa dnevnim maksimumima od 14 do 22 °S, a u Timočkoj Krajini oko 5 °S uz intenzivno topljenje snega u planinskim predelima u kombinaciji sa jakim vetrom. U toku noći novo naoblačenje s kišom, koja će padati i na planinama.

(Kurir.rs/Blic)