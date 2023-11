OPREZ, LEDENA KIŠA I SNEG PADAĆE TOKOM VEČERI U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Ovo je detaljna prognoza do kraja nedelje

Srbija se danas nalazi pod uticajem veoma snažnog ciklona, koji se svojim centrom premešta sa severnog Jadrana preko severa Srbije dalje na istok ka Karpatima. Vrednost pritiska u centru ciklona opala je na samo 988 milibara.

Srbija se nalazi u prednjem sektoru ciklona, uz snažna južna strujanja. Kiša pada u većem delu Srbije i temperature dostižu i 10°C, a jak jugoistočni vetar u košavskom području i na planinama ima i olujne udare. Trenutne temperature kreću se od 5°C u Vojvodini do 11°C u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Beogradu je 8°C. Zlatibor i Sjenica mere 5°C, Kopaonik -1°C, a Negotin i Zaječar 2°C.

Na istoku Srbije pada kiša koja se ledi pri tlu. I dok je nad većim delom Srbije otoplilo, topla vazdušna masa dovela je nad istočnom Srbijom do pojave temperaturne inverzije, pa je hladan vazduh ostao u nižem sloju, zbog čega se kiša ledi pri tlu i stvara poledicu.

U Srbiji i do kraja dana biće oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se na istoku Srbije očekuje ledena kiša, susnežica i sneg, naročito u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. Najveća opasnost od ledene kiše i opasne poledice očekuje se na širem području Negotina, Bora, Zaječara, Knjaževca i Majdanpeka, kao i na svim planinama istočne Srbije, a u ovim predelima očekuje se i pojava snega, najavljuje Đorđe Đurić.

Pred kraj dana preko Srbije će preći hladni front u sklopu ciklona, uz skretanje vetra na severozapadni i uz prodor osetno hladnije vazdušne mase. U toku večeri i noći snežna granica spustiće se i na 500 metara nadmorske visine, a u sredu ujutro kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg.

U sredu će biti hladno, uz umeren severozapadni vetar. Na severu će biti suvo, u ostalim predelima kiša, susnežica i sneg, uz prestanak padavina do kraja dana. Prema vremenskoj prognozi, u četvrtak ujutro slab do umeren mraz, tokom dana suvo i toplije, uz temperature od 5°C na istoku do 15°C na zapadu Srbije, uz pojačanje jugoistočnog vetra, a kiša se očekuje samo na severu Vojvodine.

U petak uticaj novog snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, uz prolećne temperature. Očekuje se fenski efekat južnog vetra. Maksimalna temperatura biće i do 22°C. Vikend će doneti jače zahlađanje, a Srbija će se naći u zadnjem delu ciklona, uz polarni prodor vazdzuha, uz jak severozapadni vetar. Tempetratura će biti u padu na 0°C, a kiša će i u nizijama preći u sneg.

Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 5 do 9°C, tako da su danas temperature oko proseka i takve će biti do četvrtka. U petak će zbog advekcije veoma tople vazdušne mase biti toplije i za 15 stepeni od proseka, a za vikend će zbog advekcije veoma hladne vazdušne mase, temperatura za kratko vreme biti u padu za 15 do 20 stepeni, a temperature će biti ispod proseka.

Kurir.rs/Telegraf.rs