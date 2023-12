U 6 SATI IZMERENO 23 STEPENA, OVAJ GRAD JE NAJTOPLIJI U SRBIJI! Upaljen narandžasti meteo alarm ZBOG SNEGA: Sutra novi preokret

U Srbiji će danas biti umereno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito vreme, sa temperaturom do 24 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. U planinskim predelima, posebno zapadne i jugozapadne Srbije, olujni udari vetra uz topljenje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od sedam do 17, na jugoistoku i istoku zemlje hladnije od nula do četiri, a najviša dnevna od 19 do 24.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti umereno oblačno, natprosečno toplo i vetrovito vreme. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 22.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Loznica najtoplija U Srbiji je jutros u 6 sati najtoplije bilo u Loznici, gde je izmerena temeratura 23 stepena Celzijusa, a slede Valjevo sa 21 i Kraljevo i Kruševac sa 19 stepeni Celzijusa. U Beogradu je u 6 sati bilo 16 stepeni. Najhladnije je bilo u Negotinu, gde je izmeren 1 stepen Celzijusa.

Danas natprosečno toplo i vetrovito, sutra osetno hladnije

"Danas će se zadržati vetrovito i natprosečno toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 19 do 24 °S, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 8 °S. Prolazno naoblačenje sa slabom kišom posle podne zahvatiće severne, zapadne i jugozapadne, a uveče i noću proširiće se i na ostale predele naše zemlјe.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Vetar će biti u skretanju na severozapadni, a temperatura u osetnom padu. Tokom noći između subote i nedelјe sa padom temperature kiša će preći u slab sneg ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

U nedelјu osetno hladnije sa maksimalnom temperaturom od 2 na severu do 8 °S na jugu zemlјe", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM na snazi je narandžasti meteo alarm zbog snega, što znači da je vreme opasno.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

U Banatu i zapadnoj Srbiji na snazi je žuto upozorenje zbog jakog vetra, navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju znatno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 2°C na severu do 8°C na jugu Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče susnežica i sneg, osim po Vojvodini gde se razvedrava. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

U ponedeljak ujutru sneg u južnim predelima koji brzo prestaje, a zatim svugde suvo tokom dana. Na severu ujutru mraz, a tokom dana hladno i duži sunčani periodi, a u južnim predelima umerena oblačnost. U utorak ujutru mraz, a tokom dana manji porast temperature uz naoblačenje.

(Kurir.rs/I.R.)