BEZ OVE OPREME NIKAKO NE KREĆITE NA PUT TOKOM ZIME! Nisu vam dovoljni samo lanci: Ako nemate jednu bitnu stvar mogu da vas kazne!

Na put u zimskom periodu ne krećite bez neophodne zimske opreme, u koju spadaju zimske gume, koje po komadu koštaju od 5.000 do 20.000 dinara, lanaca, čija se cena kreće do 3.000 dinara, dok svaki od delova zimskog seta košta do 1.000 dinara, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale auto-moto i nautika na oglasniku Sasomange. To znači da je minimalna cena zimske opreme 24.000 dinara.

- U zimsku opremu, koja je zakonski obavezna za učesnike u saobraćaju od 1. novembra do 1. aprila, spadaju zimski pneumatici ukoliko se na putu ima snega i leda, s dubinom gazećeg sloja koja ne sme biti manja od četiri milimetra jer ih to čini daleko manje bezbednim za vožnju u takvim uslovima.

Pored sve četiri zimske gume, vozači su obavezni da u prtljažniku obavezno imaju i odgovarajuće lance za sneg, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka ukoliko se nalaze na putu gde je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema - objašnjava Mitrović i dodaje da u naselju vozila ne moraju koristiti lance, niti biti opremljena njima, osim ukoliko to uslovi saobraćaja ne zahtevaju.

Preventivni set

Prema njegovim rečima, lanci i ostala oprema za povećanje prianjanja mogu se postaviti na točkove i koristiti i na delu puta koji nije označen znakom za obavezno korišćenje zimske opreme ovog tipa.

- Međutim, samo u slučaju kada je kolovoz prekriven snegom i ledom, kada su otežani uslovi za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Važno je napomenuti da se pored zakonski obavezne zimske opreme preporučuje i preventivni zimski set opreme, u koji spadaju: strugač leda za staklene površine automobila, rezerva antifriza u pakovanju od litar, manja lopata za sneg ukoliko se zaglavite, metlica za čišćenje snega s vozila, dodatna količina zimske tečnosti za vetrobransko staklo koja će vam u isto vreme pomoći za uklanjanje leda s njega - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Takođe, tu spadaju i sredstvo protiv zamagljivanja stakla, koje je najpraktičnije imati u spreju, kvalitetna krpa protiv zamagljivanja stakla koja u isto vreme upija vlagu. Bitna je i baterijska lampa u slučaju eventualne potrebe za intervencijom u noćnim uslovima vožnje. Vozačima su neophodne i radne rukavice prilagođene zimskim uslovima. Po mogućstvu, savetuje se da imate i rezervni set brisača za vetrobransko staklo.

Mitrović naglašava i da su najskuplji izdatak u opremanju vozila za zimske uslove vožnje svakako zimske gume, čija cena je različita u zavisnosti od prečnika, širine gaza i samog kvaliteta modela i proizvođača.

- Njihove cene po komadu se kreću od 5.000 dinara za ekonomik klasu i dimenzije s manjim prečnikom pa sve i do 20.000 dinara za premijum proizvođače i modele s većim prečnikom. Prosečna cena lanaca za sneg kreće se do 3.000 dinara, a svi ostali delovi zimskog seta za vozilo imaju prodajnu cenu do 1.000 dinara.

Šta sadrži zimski set Strugač leda za staklene površine automobila

Rezerva antifriza u pakovanju od litar

Manja lopata za sneg

Metlica za čišćenje snega s vozila

Dodatna količina zimske tečnosti za vetrobransko staklo

Sredstvo protiv zamagljivanja stakla

Kvalitetna krpa protiv zamagljivanja stakla

Baterijska lampa

Radne rukavice prilagođene zimskim uslovima

Rezervni set brisača za vetrobransko staklo

Inače, minimalno povećanje cena zimskih guma primećeno je samo kod premijum proizvođača, i to za modele najviših performansi.

Trošak za zamenu

- Ono što će vozačima daleko više zasmetati je povećanje cena vulkanizerskih usluga montaže i demontaže guma, koje rastu iz godine u godinu, pa sada za taj trošak treba izdvojiti od minimalnih 700 dinara za gume manjih dimenzija pa sve do 2.000 dinara po točku za gume većih dimenzija. Prikazane cene se uglavnom odnose na gradske vulkanizerske radnje, dok su u prigradskim naseljima i manjim gradovima u unutrašnjosti cene niže i do 30 odsto - ističe Mitrović.

Takođe, on kaže i da su pojedini uvoznici i prodavci guma snizili cene nekih modela i brendova srednje i ekonomik klase.

Važno Zimi nikako ne smete voziti s letnjim gumama Saša Mitrović naglašava i da vozači nikako ne smeju rizikovati i voziti zimi s letnjim gumama, naročito po snegu i ledu. - Ukoliko se desi saobraćajna nesreća bilo koje vrste, zakon ovakvo vozilo smatra tehnički neispravnim.

- To dodatno sniženje je uglavnom minimalno i iznosi do pet odsto, mada se očekuju dalja sniženja usled izuzetno slabe zainteresovanosti kupaca. Ono što savetujemo vozačima jeste da uvek imate nove zimske gume ili što novijeg datuma proizvodnje, jer su iskustva vozača pokazala da nova zimska guma srednje ekonomske klase na snegu i ledu ima bolju upravljivost i kontrolu od gume premijum klase stare tri do četiri godine.

Ono što vozači često zaboravljaju jeste dužina traga kočenja, koja je s gumama novijeg datuma proizvodnje daleko kraća od zimskih guma starih nekoliko godina bez obzira na dubinu šare na njima - navodi Mitrović i dodaje:

Cene neophodne zimske opreme Deo opreme Cena Pneumatici 5.000-20.000

Lanci za sneg 3.000

Svaki deo zimske opreme od 1.000 * Iznosi su u dinarima

- Suština je u posebnoj smesi od koje su napravljene zimske gume, koja čini da se one bolje ponašaju na niskim temperaturama i pružaju bezbedniju, udobniju i sigurniju vožnju. Za razliku od letnjih, zimske gume ne gube na svojoj elastičnosti na niskim temperaturama i zato ih je bitno koristiti ne samo na snegu i ledu već i na suvoj podlozi kada temperatura padne ispod sedam stepeni Celzijusovih, što je temperaturna granica kada letnje gume počinju da gube svoje prvobitne performanse, ukrute se i gube prianjanje na kolovozu.

Kurir.rs/ A. Kocić

