MINA BILA NA SAMRTI, PA SE DESILO ČUDO Za Kurir priča neverovatnu priču: Dok su deca bila u školu, ja sam dane provodila u BOLNICI

Za Leskovčanku Minu Julardžiju (22), studentkinju socijalne politike i socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Nišu, koja boluje od cistične fibroze, novi život počeo je 10. decembra pre dve godine, tačnije 22. decembra, kada je popila prvu tabletu inovativne terapije leka "trikafta", koju joj je omogućio RFZO!

Dok su se ostala deca igrala u parku, kasnije vreme provodila u školi, izlazila, ona je svoje dane uglavnom provodila u bolničkim sobama. Cistična fibroza je nasledno, retko, genetsko i neizlečivo oboljenje koje prvenstveno napada pluća, a onda i sve organe.

- Dijagnoza mi je ustanovljena s godinu i po dana u Institutu za majku i dete. Pre inovativne terapije i leka "trikafta" život je bio dosta težak, terapija mi je oduzimala gotovo 10 sati na dnevnom nivou, uključujući inhalacije, insulin, drenaže, vežbe disanja, antibiotike. Često sam bila i u bolnici na venskoj terapiji - priča za Kurir ova vedra devojka.

foto: Privtna arhiva

Životni vek osoba sa cističnom fibrozom je do 25 godina, ali se, prema Mininim rečima, ta granica pomerila upravo zbog inovativne terapije lekom "trikafta", koja je omogućena pomoću sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) 2021. godine.

foto: Privtna arhiva

- Meni je država dala drugi život, novi život. Direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić se dosta oko nas angažovala zajedno s predsednikom Aleksandrom Vučićem, a veliku ulogu je odigrala i Milica Perić, predsednica Udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Srbije - zahvalna je Mina.

foto: Privtna arhiva

Pre dve godine u decembru ležala je u bolnici, bila je veoma loše...

- Kao da mi se približavala smrt, jeste grubo rečeno, ali da... Onda sam 10. decembra dobila obaveštenje da ću dobiti inovativni lek i da je RFZO izabrao baš mene. Prvi put sam popila tabletu tog leka 22. decembra, jer smo čekali da lek stigne u Srbiju. Inače, terapija koju sam koristila pre toga je lečila samo posledice koje mi je cistična fibroza nanela, dok "trikafta" ciljano utiče na gen i leči uzrok same bolesti, znači stopira bolest. Pije se na 12 sati, doživotno.

Boljitak Za dve godine samo dva puta u bolnici Inače, kada vladaju virusi, Mina je u posebnoj opasnosti, a trenutno je u bolnici jer je dobila infekciju pluća. - Na venskoj sam i antibiotskoj terapiji. Kada uporedim svoj život pre "trikafte" i sada, za ove dve godine sam samo dva puta bila u bolnici, a pre inovativne terapije sam bukvalno živela u njoj. Kada sam dobila terapiju, to sam doživela kao gorivo koje će mi omogućiti da proživim sve što nisam, a opet, to moje zdravstveno stanje ne može da isprati. Previše sam potrčala za nekim stvarima, ne može "trikafta" sama da radi, moram i ja da joj pomognem - napominje Mina.

foto: Privtna arhiva

Mina se uvek trudi da bude optimistična i pozitivna zbog svoje majke, kojoj nije bilo nimalo lako, s obzirom na to da je samohrana. U jednom momentu je ušla u ekstremni optimizam, gde je negirala stvarno stanje bolesti.

- Lupila me bolest kad sam videla sebe sa 20 kilograma manje i kad sam videla da me je pojela. Tada sam postala ranjiva, imala sam nadu, ali nisam imala optimizam, ali, eto, na kraju se ipak isplatilo sve. Kada su mi saopštili da dobijam lek, pomislila sam: "Pobedila sam! Borba staje!" O tome sam sanjala i zamišljala sam da da ću dobiti taj lek i to se i desilo. To mi je spaslo život!

Direktorka RFZO u Užicu Plate lekarima od 2012. uvećanje 111 odsto, a sestrama 138 odsto Stalni ugovor o radu u Zdravstvenom centru u Užicu dobile su 82 osobe i 12 u Specijalnoj bolnici Čigota, a svi oni su bili radno angažovani tokom pandemije kovida u ustanovama Zdravstvenog centra Užice. Direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić rekla je da je po najnovijem zaključku Vlade Srbije zaposleno 8.436 zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji su bili angažovani tokom kovida, a pre toga je od marta 2020. godine zaposleno 4.000 radnika: - Nastavlja se s povećanjem plata koje su od 2012. do danas uvećane za 111 odsto lekarima, a za 138 odsto sestrama. Takođe, zapošljavamo i dalje, a ako je neko ostao nezaposlen iz perioda kovida, biće zaposlen. Novina je da će se organizovati državne stipendije zdravstvenim radnicima kako bi mogli da se usavrše zbog savremene opreme i inovativnih lekova. Čestitajući na zaposlenju, gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević je rekla da je ovo još jedan dokaz da se živi u državi koja brine o svojim građanima. Z. G.

Kurir.rs/ Mina Branković

