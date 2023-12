POTEZ MAJSTORA ODUŠEVIO JAVNOST! Naplatio popravku 2.000 dinara, pa uradio OVO i razgalio mnoga scra: Svaka čast dobri čoveče!

Potez jednog majstora oduševio je brojne korisnike društvenih mreža!

On je nedavno na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru, objavio šta je učinio.

- Skrene me danas neki tip kaže ne radi mu grejanje. Odem sa njim, u stanu žena i dve devojčice. Popravim, kaže: "Koliko sam dužan?". Rekoh 2.000, ali da mi da novčanice od hiljadu dinara. Dam svakoj devojčici po hiljadu i to je to dobro delo za danas - napisao je on.

foto: Printscreen Tviter

Mnogi korisnici ove mreže su pohvalili ovaj njegov potez.

- Sutra mi dolazi vodoinstalater, ispričaću mu priču - napisala je jedna korisnica.

- Svaka čast dobri čoveče. Na zdravlje i spasenje - glasi jedan od brojnih komentara.

Kurir.rs/ M. B.

Bonus video:

03:45 OVA DEVOJKA JE PRAVI MAJSTOR! Nina Svilarić je jedina automehaničarka u Srbiji, a mušterije su PREZADOVOLJNE njenim uslugama