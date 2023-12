RODITELJI ŠOKIRANI ZBOG OVIH CENA EKSKURZIJA! Đačko putovanje do Praga čak 95.900 dinara: Na proleće još skuplje (FOTO)

Pojedini roditelji u Srbiji šokirani su ovogodišnjim cenama ekskurzija i rekreativnih nastava, međutim, zaposleni u turističkim agencijama tvrde da će đačka putovanja na proleće dodatno poskupeti od 10 do 15 odsto!

Naime, na Instagram stranici serbialive_beograd pokrenula se polemika oko ponuda za ekskurzije i putovanja koje su paprene!

Objava u kojoj se navodi da su đaci Treće beogradske gimnazije dobili ponudu za ekskurziju do Praga koja košta čak 95.900 dinara pokrenula je čitav niz objava.

- Mi smo dobili ponudu za rekreativnu u Srbiji sedam noći 40.000. Prvi razred - navodi se u sledećoj objavi, dok u trećoj pak piše da rekreativna nastava za treći razred na Zlatiboru, šest dana, pet noći košta 44.900, a ekskurzija osmi razred dva dana jedno noćenje 29.560 dinara i to u Nišu.

- Mi smo dobili ponudu za rekreativnu u Srbiji sedam noći 40.000. Prvi razred. Naša rekreativna u vrtiću Divčibare sedam noći 26.400. Mi smo svi ostali šokirani jer je "niska" cena u odnosu na ostale - napisali su roditelji đaka iz beogradskih škola.

Ekskurzije godišnje poskupljuju dva puta

Kurir je povodom visokih cena đačkih putovanja nedavno razgovarao sa Zoranom Serdarom iz nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, koji je rekao za Kurir da na cene ekskurzija utiče cena hotela i hotelijera koji su povećali cene i povećavaju ih svakodnevno.

- Tu je struja, hrana, cene goriva, rezervnih delova, vozača, servisa. Takođe ulaznice menjaju cene svake godine bar dva puta, a osim toga tu su dnevnice profesorima koje se isplaćuju za 24 sata. Sve to zajedno i broj gratisa koji se traži profesori i roditelji ne shvataju gratisi koji se traže da da agencija to sve plaćaju ostala deca od par stotina dinara do hiljada. Dnevnice vodiča i lekra više nisu iste, povećane su od proleća za preko 50 odsto. Nažalost, ne vidi se boljitak, više su plate, sve cene ide gore i očekujem sledećeg proleća 10 do 15 odsto novo povećanje - kazao je Serdar.

