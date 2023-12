EKSKLUZIVNO ZA KURIR, SVEDOK MASAKRA U PRAGU: Od ubice sam se krio na simsu zgrade fakulteta, pucao je 20 minuta!

Nešto se čulo, pomislio sam da ubica dolazi u našu učionicu i pobegao sam kroz prozor. Krio sam se se na simsu zgrade, držao sam se za fasadu... Pucnjava je trajala između 15 i 20 minuta, a kada sam provirio kroz prozor u učionicu i video da se u stvari čula policija, a ne ubica, laknulo mi je! Izvukli smo živu glavu! Kada sam izašao iz učionice, video sam mnogo krvi, a devojke su bile uplašene, neke su i vrištale!

Ovim rečima počinje ispovest za Kurir Vaclav Štastni (21), student srpskog jezika i književnosti, svedok stravičnog masakra na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu.

Student istorije

U najsmrtonosnijoj pucnjavi u istoriji Češke nastradalo je 15 osoba, a više od 30 ih je ranjeno. Napadač David Kozak (24), inače student istorije na tom univerzitetu, nakon akcije policije je eliminisan, a motiv masovnog ubistva još nije poznat. Pre krvavog pira ubica je u jednom selu udaljenom sat vremena od Praga upucao svog oca.

Naš sagovornik ističe da ubicu nije poznavao lično, ali da zna da je Kozak bio student sa veoma dobrim uspehom. Pucnjava se odigrala na četvrtom spratu, a Vaclav je u tom momentu bio u učionici na trećem spratu s još jednim kolegom i profesorom.

- Čuli smo nešto nalik pucnju, ali nismo znali o čemu se radi. Čuo se prasak i mislili smo da je nešto palo. Posle toga profesor je izašao iz učionice kako bi proverio šta se dešava. Nakon što se vratio, rekao nam je da je video neke ljude kako leže na podu, ali da ne zna da li su živi ili mrtvi. Zaključali smo učionicu, a ja sam odmah pozvao policiju - priseća se stravičnih scena sagovornik Kurira čija je slika obišla svet.

- Pucnjava se čula između 15 i 20 minuta sigurno. To je trajalo kao večnost. On je toliko dugo pucao, a mi uopšte nismo znali šta se dešava, nismo ni znali da li je u pitanju jedan napadač ili više njih. Telefonirao sam i majci i devojci da im kažem da sam dobro i da će doći policija da nas izvuče. Nakon nekoliko minuta sam ponovo pozvao policiju i rekli su mi da je policija na fakultetu i da će uskoro savladati napadača - priča nam svedok i dodaje:

- U jednom trenutku se nešto začulo, ja sam pomislio da je ubica, uplašio sam se i pobegao kroz prozor na sims i držao se za fasadu. Posle sam pogledao kroz prozor u učionicu i video da je to bila policija i da su oni došli da nas izvuku... Laknulo mi je. Najužasnije mi je bilo kada smo izašli iz učionice i videli mnogo krvi. Videli smo i uplakane devojke, neke su i vrištale - uznemiren je Vaclav, koji je juče otputovao kući kod roditelja u selo Vnorovi.

Srbi šokirani i uznemireni

Stepanović: Ubica nije birao!

U Češkoj ima 6.065 Srba, a u Pragu nešto više od 2.000. Jedan od njih je Marian Stepanović, koji je u trenutku masakra šetao po centru grada:

- Čuli smo vest da je došlo do pucnjave na univerzitetu i isprva se nije znalo ima li stradalih, a kasnije se broj žrtava povećavao. On je prvo ubio oca, policija je znala da on ima predavanja, ali je trebalo da ima predavanja u drugoj ulici. Oni ga tamo nisu našli, nakon toga je stigla dojava o pucnjavi na ovom fakultetu. Pobio je mnogo studenata, pucao je u ljude na ulici, na mostu, sve redom. Nije birao! Srbi s kojima sam u kontaktu su šokirani i uznemireni - ispričao nam je Stepanović.