U HRVATSKOJ SPROVEDENA VELIKA AKCIJA HAPŠENJA NAKON PREBIJANJA SRPSKE DECE: Evo kako su pretučeni dečaci i ko im je bio na slavi

Policija u Vukovaru do sada je uhapsila pet osoba zbog napada na srpske dečake i njihovu četvoricu hrvatskih drugara na Badnje veče, 6. januara. Grupa od desetak pomahnitalih navijača zagrebačkog Dinama koji sebe nazivaju Bed blu bojsima (BBB) udarila je na decu samo zato što su čuli da neki od njih govore ekavicom.

Kurir je prvi pisao da su u užasnom događaju napadnuta deca srpske nacionalnosti, što se nije spominjalo u prvim izveštajima, nakon čega se digla velika bura u javnosti.

M. N., otac blizanaca (15), srpskih dečaka, koji su najviše povređeni u ovom napadu, ispričao je da ima informacije da su neki od napadača učestvovali i u neredima u Atini kada je ubijen navijač AEK, a ovo potvrđuju i saznanja hrvatskog Večernjeg lista, koji je objavio da je jedan od privedenih huligana, kako nezvanično saznaju, bio pritvoren u Grčkoj.

M. N. (41), otac srpskih blizanaca koji su najviše povređeni u ovom napadu na Badnje veče, prekjuče je sa svojim sinovima proslavio slavu Sveti Stefan. S obzirom na to da su dečaci zbog povreda bili do juče u KBC Osijek, pribojavao se da će za slavskom trpezom sedeti bez njih.

List ističe i da je još jedan napadač proveo četiri meseca u grčkom pritvoru pre nego što su se obojica u decembru vratili kući.

- U potrazi za osobama koje se povezuju s ovim kaznenim delom učestvovali su svi rodovi vukovarske policije. Zatekli smo ih u apartmanu u Vukovaru, privedeni su u policijsku stanicu. U toku je kriminalističko istraživanje, za jednom osobom još tragamo. Svi oni su odranije poznati policiji. Višestruko su prijavljivani za više kaznenih dela i prekršaja, pogotovo s kaznenim delima s elementima nasilja, između ostalog i tuča. Utvrđeno je da pripadaju određenoj navijačkoj skupini - rekao je šef vukovarske policije Vlado Božić u razgovoru za RTL, ali nije potvrdio da je reč o BBB.

Oglasio se i premijer Hrvatske

Plenković: Napad na maloletnike je nedopustiv, to je za najoštriju osudu!

I premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je nasilje.

foto: Marko Lukunic / Pixel Media / Profimedia

- Uhapšen je veći broj osoba osumnjičenih da su napale i teže povredili maloletnike. Za nas je to nedopustivo i to je za najoštriju osudu - rekao je u ponedeljak Plenković novinarima u Zagrebu. Premijer i predsednik vladajućeg HDZ rekao je da očekuje da će počinioci biti kažnjeni, rekavši da su to "grozne pojave koje u hrvatskom društvu treba smanjivati na najmanju moguću meru i vaspitavati ljude u atmosferi kulturne komunikacije, tolerantnog i uključivog društva, a ne isključujućeg primitivizma i divljaštva". Upitan o saznanjima da je najmanje jedan od napadača u Vukovaru bio u grčkom zatvoru, zajedno s više od 100 pripadnika navijačke grupe BBB zbog nereda u Atini u kojima je ubijen grčki navijač, Plenković je odgovorio da se ta informacija proverava i da očekuje da napadači budu kažnjeni bez obzira na to "ko su i šta su".