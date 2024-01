PETORICA HULIGANA IZ HRVATSKE U PRITVORU!: Napadačima koji su mučki prebili srpsku decu u Vukovaru preti PET GODINA ROBIJE!

Petorica huligana uhapšena je u Vukovaru zbog brutalnog napada na šestoricu dečaka, među kojima su i blizanci (15) srpske nacionalnosti, a njima, kako Kurir saznaje, preti kazna zatvorom od šest meseci do pet godina!

Huliganima, koji su decu mučki napali na Badnje veče, samo zato što im se učinilo da čuju ekavicu, određen je, prema pisanju hrvatskih medija, istražni zatvor u trajanju od 30 dana, zbog opasnosti od uticaja na svedoke i ponavljanja kaznenog dela.

foto: Shutterstock

Protiv trojice osumnjičenih (22, 23, 24 godine) je nadležnom hrvatskom tužilaštvu podneta krivična prijava zbog sudelovanje u tučnjavi, protiv jednog (20) za dela teška telesna povreda i teška telesna povreda u pokušaju, dok je peti (20) osumnjičen za pomoć počinitelju nakon izvršenja krivičnog dela.

Srpski advokat Ivan Gvozdenac kaže za Kurir da je u Hrvatskoj za krivično delo - Teška telesna povreda, predviđena kazna zatvorom od šest meseci do pet godina, za sudelovanje u tučnjavi do tri godine, dok je za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog dela kazna od 6 meseci do pet godina.

foto: Kurir televizija

- Međutim, ako je pozadina sukoba to što su neki od oštećenih Srbi, trebalo bi da prijave budu podignute zbog dela - Javno poticanje na nasilje i mržnju, koje se kažnjava kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina.

Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika Vukovara rekao je za Kurir televiziju da nisu svi napadači uhapšeni i da očekuje još hapšenja.

foto: Kurir tv

- S ovim se borimo još od 2019. kada su napadači grupe zagrebačkog Dinama, Bad Blu Bojsi (BBB), napadali po ulicama, nosili maske, čekali Srbe, napadali srpsku omladinu u automobilima, blokirali im puteve, pravili nered u školama i slično - podsetio je i istakao da će roditelji pretučene dece, na protestu u subotu, tražiti da se vode "sudski postupci koji će garantovati da krivci budu kažnjeni, a ne samo osuđeni na volonterski rad".

Inače, u Hrvatskoj policiji za sada nisu želeli da komentarišu da li su uhapšeni pripadnici navijačke skupine BBB, kao ni potvrditi nezvanične informacije da su neki od njih bili u pritvoru u Grčkoj zbog tuče u kojoj je ubijen navijač atinskog AEK.