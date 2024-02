VARNICE U STUDIJU POVODOM BOLOVANJA ZBOG LJUBIMACA! Dr Stojanović: To se uvozi sa zapada, doći će do masovnih ZLOUPOTREBA (VIDEO)

Ako imate kućnog ljubimca, pogotovo psa ili mačku, i oni se razbole, onda morate da ih vodite kod veterinara, lečite, negujete.

Potrebni ste im sve vreme dok traje terapija i oporavak, ali zbog toga ne možete otvoriti bolovanje. Jedna stranka u Srbiji traži da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, ova praksa već postoji u Evropskoj uniji, a da li je moguća u Srbiji?

To pitanje su diskutovali gosti u jutarnjem programu Kurir televizije, Andrijana Čapko, potpredsednica stranke "Istina" (koji su i pokrenuli temu prava na bolovanje u slučaju bolesti kućnog ljubimca) i dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma Zdravlja Palilula.

Čapko se prisetila, pa je opisala kako je došlo do pokretanja ove inicijative:

- Veoma je jednostavno, jer je iz realnog života proizašla čitava ova ideja. Naši građani, koji su vlasnici kućnih ljubimaca, se susreću sa ovim problemom. U razgovoru sa našim članovima, imali smo priliku da čujemo za problem koji ne znaju kako da prevaziđu. Naime, kolegin kućni ljubimac je imao intervenciju, a on nije imao kome da ga ostavi, a treba da mu pruži određenu kućnu negu. Sa našom radnom grupom koja se bavi dobrobiti životinja samo su nam potvrdili tu priču. Tako da je doza humanosti ovde jako bitna jer ne možete malo voleti nekoga, ne možete malo brinuti o njemu. Kada smo humani, onda smo humani u punom kapacitetu. Hajde onda da zadovoljimo sve i da jednostavno ukažemo tu svoju humanost tako što ćemo dati pravo vlasnicima kućnih ljubimaca da vode brigu u odnosu na onu odgovornost koju imaju prema njima od trenutka kada su postali vlasnici ljubimca.

Potom je spomenula zemlje primere oko organizacije ovakvog zakona:

- Najbolji primer pokazuje Velika Britanija. Oni su to u svom sistemu jako lepo uradili i organizovali, gde vlasnici kućnih ljubimaca imaju pravo da koriste bolovanje. Čak je primer i toga da su u Velikoj Britaniji dozvolili ukoliko nabavite novog ljubimca, imate pravo na par slobodnih dana kako bi se on adaptirao na vas, na prostoru kojem boravi. Tako da imamo primjere dobre prakse i ne znam zašto to ne bismo iskoristili i kod nas s obzirom da je veliki broj ljudi koji imaju kućne ljubimce.

Stojanović je izneo svoje viđenje stvari oko inicijative, pa je odgonetnuo izglede da nešto takvo zaživi kod nas:

- Ne. Lep je zapad, ali ne bi ja od zapada uzimao. Engleska, Velika Britanija, zašto mi moramo od nje da uzimamo? Neku oni uzmu od nas. Gledajući naš mentalitet, toliko je zloupotreba bolovanja već ovako. Zamislite kada bi mi davali bolovanje povodom kućnih ljubimaca. Kako dokazati da je kućni ljubimac njegov? Da li je on bolestan? Treba da veterinar, ne onaj. A mi samom pogledu gledamo, ja kažem, tema bolovanja je veoma diskutabilna. Imali smo jedan predlog koji je bio dva meseca i, bukvalno, ja sam tvrdio da je svako treće bolovanje nelegalno. I dan danas tvrdim da je tako. Pogledajte samo naše ulice, ceo dan je špic u gradu, celi dan je puno vozila. Odlazite malo po Evropi, da vidite prepodne, da li ima ljudi na ulici.

