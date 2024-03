VASPITAČICA NARUČILA OD RODITELJA ŠTA ŽELI ZA 8. MART: Mame i tate ostale bez teksta! Ovo se retko kad čuje!

Nakon što se na društvenoj mreži povela polemika šta pokloniti vaspitačicama za Osmi mart, usledili su brojni ironični komentari poput "letovanja", "stana od 80 kvadrata", "bunde od činčile"...

I dok su se mahom roditelji šalili na račun skupocenih darova koji se vaspitačicama tog datuma donose, jedna od njih rešila je da se oglasi i brutalno odgovorila svima. I ona bi od roditelja volela poklone, a jedan od najpoželjnijih je da - ne dovode decu bolesnu u vrtić:

- Ja kao vaspitač bih najviše volela da roditelji i vaspitači krenu da sarađuju, a sve u korist deteta! A ne ovo ponižavanje i pljuvanje po internetu!! Roditelji da bolesnu decu ostavljaju kod kuće, jer, gle čuda, imamo i mi decu, pa sve dečije viruse donosimo kući, pa smo više na bolovanju, i pod lekovima nego što treba da radimo... - napisala je, pa dodala:

- Da se nekad posluša i savet vaspitača, a ne "Ma šta one znaju... (te vaspitačice provode više vremena sa vašom decom nego vi sami...)", da vrtić nije čuvaonica, već vaspitno-obrazovna ustanova, da se vaspitači ne pljuju, ogovaraju, vređaju, i još svašta nešto.... Čast mnogim roditeljima, ali ovih drugih ima mnogo više.... A to da li ćete neku sitnicu doneti vaspitaču ili ne je vaša stvar, one svakako ništa ne traže - zaključila je na kraju.

Kurir.rs/ Telegraf.rs/ Preneo: S.Đ.

